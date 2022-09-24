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Как не попасть на украинский фронт? | Грани времени с Мумином Шакировым

Как не попасть на украинский фронт? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как не попасть на украинский фронт? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Частичная военная мобилизация • Закроет ли Кремль выезд из страны для уклонистов • Военком Москвы пригрозил адвокатам уголовной статьей • Остались ли легальные способы увильнуть от армии • Где Путин возьмет деньги на финансирование войны

• Частичная военная мобилизация Владимира Путина. Кто стоит за этим решением президента России? Сколько людей готов положить Кремль в украинский чернозем, чтобы заставить «коллективный запад» и официальный Киев сесть с Москвой за стол переговоров? Ядерная угроза: блеф или последнее предупреждение диктатора?

• Mногокилометровые очереди на сухопутных границах России и рекордные цены на авиабилеты на международные рейсы. Закроет ли Кремль выезд из страны для уклонистов и кто бежит из России из-за страха попасть на украинский фронт?

• Военком Москвы пригрозил адвокатам уголовной статьей за помощь в уклонении от мобилизации. Остались ли легальные способы увильнуть от армии и что грозит уклонистам, отказавшимся воевать за Путина?

• Военная мобилизация - новая нагрузка на дефицитный бюджет. Где Путин возьмет деньги, чтобы финансировать продолжение войны в Украине?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Иваном Преображенским, профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки и правозащитником Сергеем Кривенко.

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