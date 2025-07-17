Как остановить "Шахеды"? ВСУ пробуют новые методы борьбы с дронами

Может ли Украина сделать более эффективными меры борьбы против "Шахедов" – в ответ на то, что Россия наращивает их производство и применение по территории Украины? 200-500-700 дронов за ночь: этот сногсшибательный рост украинцы увидели в течение первой половины лета. Среди этой массы БПЛА есть и приманки, и боевые единицы - но на каждый из этих дронов нужен зенитный боеприпас. Успех здесь зависит от количества действенных технических средств и людей, которые способны ими воспользоваться.

Есть ли этому предел?

Количество примененных за одну атаку дронов типа Shahed стремительно возросло только в течение этого лета. Это российское оружие сейчас касается каждого жителя Украины, как бы далеко от линии боевого соприкосновения он ни жил. Только в июле целями концентрированных налетов "Шахедов" стали Черновцы, Львов, Луцк, Хмельницкая область. В Киеве массированные дроновые атаки с баллистическим "финишем" стали как бы частью повседневной жизни.

Кроме того, Россия начала активно бить этими дронами по прифронтовой зоне: Славянску, Дружковке, Доброполью. Российские войска имеют возможность обстреливать эти районы значительно более широким перечнем боеприпасов - реактивной артиллерией, планирующими авиабомбами, "Ланцетами", "Молниями" и т.д. Но преобладает дешевый и массовый "Шахед" (в российской версии "Герань"). Кремль способен тратить на одну атаку по 500-700 дронов.

"Это обычный бизнес. Когда ты создал модель, которую можешь серийно производить, и у тебя есть источник компонентов, ты дальше можешь это масштабировать в неограниченных количествах", - говорит в эфире Радио Донбасс Реалии специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Хорошая новость заключается в том, что так же происходит и в Украине: если модель отработана, увеличивать масштабы ее производства при соответствующем финансировании можно практически неограниченно. Поэтому вопрос в том, что именно из средств защиты неба может "штамповать" Украина.

Зенитные дроны: плюсы и минусы

"Шахеды" производятся такими темпами, какими не производятся зенитные средства", - говорит в интервью Донбасс Реалии главный редактор оружейного издания Defence Express Олег Катков. И именно это - формула проблемы.

Зенитных средств нужно много (очень приблизительная оценка аналитиков - 300 в сутки, чтобы иметь возможность потратить по 2 на дрон). При этом они должны быть дешевле цели, и их должно быть относительно просто производить. Отсюда и возникло решение о дронах-перехватчиках, они же зенитные дроны.

Cамо появление зенитных дронов было чистым ноу-хау Украины. В 2023 году Силы обороны начали применять FPV, чтобы сбивать российские дроны самолетного типа. Россияне, если опираться на данные объективного контроля, смогли повторить это только через четыре месяца. Но с тех пор стали, что типично для всех технических средств этой войны, быстро копировать и развивать этот метод.

В чем специфика зенитных дронов, ведущих борьбу с "Шахедами"? Разъясняют специалисты по вооружению – Олег Катков, Сергей Бескрестнов и Александр Карпюк ("Серж Марко"), военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й бригады Сил беспилотных систем ВСУ. Вот ключевые моменты:

"Антишахедному" БПЛА нужна более высокая скорость, чем обычному FPV-дрону: чтобы догнать российские разведывательные дроны Zala, "Орлан", Supercam, перехватчику достаточно будет 200 км/ч, а чтобы пойти на сближение с "Шахедом" - под 300.

Нужна пригодность перехватчика к использованию в туман, снег, непогоду (разведчик в такую погоду просто не летает), и непременно - камера ночного видения.

Нужна высотность: хотя российские "крылья" пригодны для полетов на высотах до 5 километров, часто, чтобы видеть местность, они летают не слишком высоко, а рабочие высоты "Шахеда" уже, как правило, превышают 2 километра.

Требуется отдельное, несколько усложненное обучение пилотов на этот вид дрона. От оператора будет требоваться высокая скорость реакции: "Шахед" пролетает мимо объектов, а не исследует их, как разведчик, поэтому нужно зафиксировать цель, привести зенитный дрон в боеготовность, взлететь, добраться до высоты, визуально найти цель и уничтожить ее - и все это, пока "Шахед" не вылетит из радиуса действия зенитчика.

При этих требованиях, возможно, перехватчикам "Шахедов" нужна будет интеграция системы самонаведения, объясняет Олег Катков: "У нас нет такой роскоши, что, мол, вот вам ТЗ (техническое задание - Ред.), встретимся через 3 года на полигоне". Очевидно, будут приниматься решения "с колес": появятся дроны, которые умеют это, потом это, это, - будут развиваться постепенно. У нас нет возможности ставить это на паузу на несколько лет".

Наша проблема как раз в том, что мы не строили систему

Итак, Украина уже имеет техническое решение, но оно - на стадии развертывания и вписывания в общую систему ПВО государства.

"То, что у нас есть решение по зенитным дронам, конечно, очень круто, но наша проблема как раз в том, что мы не строили систему", - комментирует "Серж Марко". Он оценивает прорыв с перехватчиками как очередную низовую инициативу, которой дали толчок мотивированные подразделения, но которая с запозданием интегрируется в общий механизм.

"Еще полтора года назад, когда возросла опасность от дронов, в частности, разведывательных, которые заходят в режиме радиомолчания на наши аэродромы и поражают стратегические объекты, - уже тогда надо было поднимать вопрос об увеличении зенитных экипажей, - отмечает военный. - Тогда у нас было время, например, чтобы организовать учебки и распланировать штатные подразделения по Украине. Было время набрать зенитных пилотов, согласовать координационные программы, возможно, улучшить их под эти задачи, набрать в штабы офицеров. Пока россияне наращивали поток дронов на Елабуге, мы должны были расти эволюционно".

На вопрос Донбасс Реалии, в составе какого вида войск будут действовать операторы перехватчиков, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отвечает:

"Все Силы обороны будут иметь такие подразделения. Где-то будут локально располагаться, возможно, вместе с мобильными огневыми группами. Да, возможны даже такие варианты, чтобы был автомобиль для передвижения, и при необходимости или пулемет будет работать, или дрон-перехватчик, таким образом, чтобы максимально эффективно отрабатывать по вражеским целям, в частности, в тыловых городах и других населенных пунктах, где есть стратегические предприятия и нужно прикрывать нашу инфраструктуру".

МОГ против беспилотников

Эффективность работы мобильных огневых групп (МОГ) главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил в 40%, правда, не растолковал, что имеется в виду - процент сбитых целей из числа тех, которые попадают в зону их работы? Или доля от всех дронов, задействованных в атаке? Второе было бы совсем не показательной цифрой, ведь такие группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК, могут поразить цель, только когда стоят на маршруте ее пролета. И именно поэтому большое значение имеет количество мобильных огневых групп, насыщение ими территории страны.

Очевидно, для такого насыщения Вооруженные силы Украины сейчас объявили набор персонала в "гражданские МОГ" - в формате добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Для них разработали специальный контракт. Вступить в такую группу могут люди, которые по разным причинам не подлежат призыву. Им обещаны фронтовые выплаты (100 тысяч гривен) и работа в единой системе ПВО страны.

Нужно восстанавливать функционал этих подразделений и насыщать их соответствующей техникой

Однако в течение 2024 года мобильные огневые группы, наряду с другими тыловыми подразделениями Воздушных сил и Сил логистики, сильно пострадали от перевода специалистов в сухопутные войска. "В свое время мы сделали серьезную ошибку, сократив количество МОГ, переводя персонал этих команд в пехоту. Нужно восстанавливать функционал этих подразделений и насыщать их соответствующей техникой. Как наименее затратная компонента в части борьбы с вражескими дронами - это наше будущее", - отмечает военный аналитик, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

Кроме того, что эффективность мобильных групп напрямую зависит от их количества, есть и другая проблема. Дроны становятся недосягаемыми для стрелкового вооружения, поднимаясь на высоту более 2 километров. А это они сейчас делают часто.

Зенитные пушки и ЗРК

"Покрыть всю Украину „Гепардами“ мы никак не можем, но прикрывать отдельные объекты вполне реально", - говорит Юрий Игнат.

Понимать под "Гепардами", очевидно, следует зенитную артиллерию в целом. Из зенитных пушек на вооружении Украины сейчас есть немецкие Gepard и Skynex, шведская L-70 Bofors, советские Зу-23. Это оружие является приоритетным для борьбы с дронами.

Из зенитно-ракетных комплексов малого и среднего радиуса у ВСУ есть IRIS-T, Hawk, NASAMS, Stormer. Это - худший вариант для работы по дронам, считают военные эксперты. Часто в этом случае применяют выражение "не ракета сбивает дрон, а дрон сбивает ракету": имеется в виду соотношение цен обоих боеприпасов. Бить по дешевому БПЛА зенитной ракетой не просто дорого - ракет просто невозможно столько изготовить, ведь в неделю их нужно до 2 тысяч.

Отдельный вид - модульный комплекс Vampire (пикап с пусковой установкой), созданный как раз для борьбы с "Шахедами". Он оснащен не зенитной ракетой, а ракетой "воздух-земля" Hydra. Для ее использования нужны системы наведения APKWS - именно те, партию которых недавно США вместо Украины послали на Ближний Восток.

Применение как зенитной артиллерии, так и малых/средних ЗРК ограничивается двумя факторами: реальными объемами производства в Европе и США и настроениями партнеров, от которых полностью зависит поставка боеприпасов и самих установок.

Удары по производству "Шахедов"

Из последних успешных украинских операций этого типа нужно упомянуть налет БПЛА на заводы "Купол" в Ижевске, который производит ЗРК, а с недавних пор и "Шахеды", и "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который изготовляет CRPA-антенны (те, что защищают "Шахеды" от воздействия средств радиоэлектронной борьбы - РЭБ).

Также периодически дроны долетают до особой экономической зоны "Алабуга" под Елабугой в Татарстане - там впервые локализовали иранский "Шахед" и сейчас производят эти дроны наиболее масштабно, привлекая к сборке студентов.

Этот способ защиты неба зависит от возможностей украинских стратегических беспилотников и - пока в теории - от возможности серийного производства баллистических ракет.

"Это стратегия, направленная на максимальное выхолащивание возможностей российской оборонной промышленности, ведь потеря даже одного из элементов затормаживает процесс производства дронов. Учитывая, что санкционная политика против России все же действует, не всегда россияне могут в сжатые сроки заменить все то, что уничтожается украинскими дронами. Уничтожение инфраструктуры, в том числе железнодорожной, задействованной в логистических процессах, - этим тоже есть смысл заниматься", - говорит Владислав Селезнев.

РЭБ против "Шахеда"

Россия постоянно модернизирует в дронах CRPA-антенну - это антенна, которая противодействует радиоэлектронному воздействию. Российский бренд CRPA называется "Комета" - именно ее производитель в Чебоксарах стал мишенью в июне. Кроме "Кометы", Россия закупает иранские варианты CRPA (пока слабые) и потенциально может получить их от Китая.

В чем заключается модернизация, упрощенно можно объяснить так: в "Комете" изначально было 4 канала связи, потом - 8, теперь - 16. Это означает, что "давить" каждый канал нужно отдельной помехой - на современный "Шахед" их уже нужно 16.

Решение здесь таково: комплексы РЭБ должны опережающими темпами становиться мощнее и располагаться плотнее. Второе нужно для того, чтобы лишить дрон возможности сориентироваться по своей инерционной системе навигации (высотомеру, магнитному компасу, трубке Пито, измеряющей скорость) - она помогает дрону преодолеть радиус действия РЭБ, чтобы потом скорректироваться. Как - объяснил в интервью NV Сергей Флеш:

Россияне совершенствуют антенны, чтобы сделать их более устойчивыми

"Здесь работает тактика закрытия максимально большой территории целой сетью плотного РЭБа - тогда "Шахед", влетая в зону, теряет связь надолго. Летит-летит, а сигнала все нет и нет. Он пытается найти спутниковый сигнал, чтобы откорректироваться - а его все нет, он продолжает лететь, грубо говоря, по компасу на север, на высоте 2 километра, ждет возвращения сигнала. Таким образом он цель не находит, и складываются благоприятные условия, чтобы ПВО его сбила".

"[Россияне] совершенствуют антенны, чтобы сделать их более устойчивыми, но мы должны тоже идти вперед, чтобы и себе делать сигнал РЭБ мощнее, увеличивать количество станций, чтобы меньше "Шахедов" могли пользоваться системой наведения (то есть GPS - Ред.)", - отмечает Юрий Игнат.

Авиация - роскошь или рациональное решение?

Этот эшелон противовоздушной обороны сейчас активно задействован и останется актуальным в дальнейшем, однако, как и в случае с зенитными средствами, здесь всегда будет существовать проблема количества, если речь идет о 500, 700 или более сотнях целей в небе.

В отражении российских воздушных атак сейчас участвуют истребители, вертолеты и легкомоторные самолеты ВСУ. Разница между ними большая. Работа истребителя (и его обслуживание, и сама ракета) является, опять же, слишком затратной для сбивания "Шахеда", а работать против низкоскоростной цели реактивному самолету сложно. Легкомоторная авиация более целесообразна. По словам главкома Сырского, Украина даже получает легкомоторные самолеты от партнеров.

Сергей Флеш называет малую авиацию решением из категории "рассчитывать на себя", а потому лучшим: "Пилоты наши классно работают. Эта история находится немного в стороне, и бывает даже обидно, - говорит он. - Пилоты играют большую роль, не допуская "Шахеды" к крупным городам. Они делают титаническую работу, сбивая их в полях".

"Если задействована наземная ПВО, соответственно, там авиация не работает. А там, где нет наземной ПВО, могут отработать и вертолеты, и истребители, в частности, это касается центральных и западных регионов нашей страны", - отмечает Юрий Игнат.

Россия меняет конструкцию

Кроме количественных показателей, в "Шахедах" происходят также конструктивные изменения. Помимо совершенствования анти-РЭБовской антенны "Комета", этим летом отмечено несколько важных технических прорывов.

Прежде всего, это появление модуля радиоуправления. Это означает, что дрон может управляться оператором. Это нужно, чтобы применять его для ударов средней дальности по фронтовой логистике. Теперь "Шахед" можно навести на важную цель, замеченную уже в процессе полета - в том числе подвижную (ЗРК, РЛС и т.д.).

В Донецкой области уже были даже случаи атак "Шахедами" гражданского автотранспорта, то есть Россия начинает применять эти дроны почти как FPV.

Сейчас зафиксировано появление модулей радиоуправления, которые позволяют управлять дроном с расстояния до 150 километров, при условии, что в воздухе висит ретранслятор. Эта модификация актуальна только для фронта - на больших дальностях "Шахед" по-прежнему работает по координатам. Поэтому на защиту тыловой части территории Украины это пока не влияет, а вот в прифронтовой зоне становится актуальным применение, кроме подмены GPS, еще и стандартного РЭБа.

Кроме того, Россия испытывает "Шахед" с реактивным двигателем. Если он окажется эффективным и начнется его массовое производство, план с дронами-перехватчиками Украине придется существенно менять: они тоже должны будут стать реактивными, а некоторые методы борьбы с БПЛА потеряют актуальность.

"Тогда можно исключать из средств противодействия армейскую авиацию - вертолеты - и мобильные огневые группы, потому что из пулемета сбить цель, которая летит на скорости 600 км/ч - это должен быть вагон военной удачи. Против такого средства будут работать зенитно-ракетные комплексы и реактивные зенитные дроны", - отмечает Олег Катков.

Итоги: куда все движется

Защита неба в новых обстоятельствах требует решений как технических, так и организационных. Очевидно, на нынешней ситуации сказались инциденты с переводом персонала мобильных огневых групп в сухопутные войска и отсутствие структурных решений по зенитным экипажам в тот период, когда инженеры и первые подразделения уже экспериментировали с новыми методами борьбы с дронами.

Нужно закрывать радарами все места, где дроны просачиваются

Специалисты в целом солидарны в том, что ни одна из составляющих противовоздушной обороны, несмотря на изменение характера атак России, не потеряла актуальности и должна держать свой "сектор", а новые методы - добавляться к уже работающим.

Не менее важной задачей, кроме сбора зенитных БПЛА с соответствующими характеристиками, является так называемая оперативная осведомленность. Перехватчикам нужно дать информацию - это значит, что следует увеличить покрытие территории Украины радарами. "Это, например, израильские радары RADA, - говорит "Серж Марко". - Есть и другие производители, но их продукцию нужно было закупать уже два года и закрывать ими все наши стратегические, инфраструктурные объекты и те места, где дроны просачиваются и которые невидимы для больших РЛС. Сейчас этим занимаются. Посмотрим, что из этого получится".