Как питерский «бомбила» Путин перекраивает Европу | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым, политологом Станиславом Белковским и экономистом Александрой Осмоловской-Суслиной.