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Как питерский «бомбила» Путин перекраивает Европу | Грани времени с Мумином Шакировым

Как питерский «бомбила» Путин перекраивает Европу | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как питерский «бомбила» Путин перекраивает Европу | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Как питерский «бомбила» Путин с помощью страхов и угроз готовит население к войне с Украиной • Кто еще взойдет на палубу «Философского парохода» Владимира Путина в 2022 году • Кремль поставил на счетчик компании Google и Faсеbook • Что с россиянами сделала коронавирусная экономика

• НАТО у путинских ворот. Байки президента России на пресс-конференции в Москве. «Берлинская стена» надвигается на Кремль, или как питерский «бомбила» Путин с помощью страхов и угроз готовит население к войне с Украиной
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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым, политологом Станиславом Белковским и экономистом Александрой Осмоловской-Суслиной.

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