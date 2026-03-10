Как получить скидку на "Кармен". Тимоти Шаламе об опере и балете

01:15 Украина направила в Иорданию для защиты американских баз партию дронов-перехватчиков и группу специалистов по борьбе с БПЛА

06:42 Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор

10:39 Кремль отрицает, что Путин предложил себя в качестве посредника в конфликте между США и Ираном

11:50 Заявление Трампа о расследовании удара по начальной школе на юге Ирана

13:16 Действует ли сейчас в мире международное право

16:09 Вызовет ли рост цен на нефть девальвацию российского рубля

20:48 Пяти футболисткам национальной сборной Ирана предоставлено убежище в Австралии

22:37 Слова актера Тимоти Шаломе об опере и балете могут снизить его шансы на премию «Оскар» в этом году