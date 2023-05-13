Как Пригожин и Шойгу бегут из Бахмута? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• В ожидании контрнаступления ВСУ. Бахмут: локальные успехи украинской армии или сдача позиций «вагнеровцами». Не стал ли Киев заложником ситуации, когда от него все, включая Москву, требуют наступления? Как изменят картину фронта британские крылатые ракеты Storm Shadow c дальностью полета более 200 километров?

• Эстонская Нарва и российский Ивангород – еще одна линия противостояния в день Победы – 9 мая. Праздничный концерт у крепости на российской стороне и баннер: «Путин — военный преступник» на башне замка в Эстонии. Куда смотрит русскоязычное большинство в Нарве?

• Доносы и стукачество в России: возвращение «модного тренда» эпохи сталинизма или локальные истории, которые власть пытается продать, как сплочение нации на фоне войны в Украине?

• Какую игру затеял Путин, отменив визовый режим с Грузией и открыв прямое авиасообщение с частично оккупированной страной? Возвращается ли Тбилиси в зону влияния Москвы или каждая сторона ищет для себя личные выгоды?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, с российским юристом Марком Фейгиным, с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем и социологом Виктором Вахштайном.