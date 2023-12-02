Как Путин и война ограбят россиян в 2024 году | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Рекордный военный бюджет-2024. Что может помешать Кремлю перевести российскую экономику на военные рельсы? Гособлигации – сравнительно «честный способ» отъема денег у населения

• Президентские выборы-2024. Кандидат войны – главный претендент на кресло главы государства. Как Кремль проведет очередной спектакль Путина с подставными кандидатами и нарисованными процентами?

• Силовики вручают повестки гражданам России призывного возраста в общественных местах: облавы в мечетях, кафе и ресторанах. Чем закончатся протесты жен и матерей мобилизованных, пытающихся вернуть своих мужчин с фронта?

Итоги 48-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с ученым-экономистом Игорем Липсицем, ответственным секретарем Союза солдатских матерей Валентиной Мельниковой и публицистом Александром Невзоровым.