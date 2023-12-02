Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Как Путин и война ограбят россиян в 2024 году | Грани времени с Мумином Шакировым

Как Путин и война ограбят россиян в 2024 году | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Как Путин и война ограбят россиян в 2024 году | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:53:51 0:00
Скачать медиафайл

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Рекордный военный бюджет-2024. Что может помешать Кремлю перевести российскую экономику на военные рельсы? Гособлигации – сравнительно «честный способ» отъема денег у населения

• Президентские выборы-2024. Кандидат войны – главный претендент на кресло главы государства. Как Кремль проведет очередной спектакль Путина с подставными кандидатами и нарисованными процентами?

• Силовики вручают повестки гражданам России призывного возраста в общественных местах: облавы в мечетях, кафе и ресторанах. Чем закончатся протесты жен и матерей мобилизованных, пытающихся вернуть своих мужчин с фронта?

Итоги 48-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с ученым-экономистом Игорем Липсицем, ответственным секретарем Союза солдатских матерей Валентиной Мельниковой и публицистом Александром Невзоровым.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG