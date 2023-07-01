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Как Путин отомстит Пригожину? На чьей стороне ФСБ? | Грани времени с Мумином Шакировым

Как Путин отомстит Пригожину? На чьей стороне ФСБ? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как Путин отомстит Пригожину? На чьей стороне ФСБ? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Звезда и политическая смерть Евгения Пригожина • Где скрывается личный враг президента России и сколько ему осталось жить? • Владимир Путин - главная звезда недели на федеральных телеканалах • Почему лидеры центральноазиатских стран боятся испортить отношения с Москвой?

• Звезда и политическая смерть Евгения Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» объявил о закрытии своего медиахолдинга «Патриот», лишился части своих вооруженных отрядов и потерял доверие россиян после неудачного военного мятежа. Где скрывается личный враг президента России и сколько ему осталось жить?

• Владимир Путин главная звезда недели на федеральных телеканалах. Как кремлевская пропаганда пытается реанимировать образ альфа-самца, изрядно потрепанного бунтовщиком Пригожиным. Кому будет мстить президент России за свое публичное унижение?

• Как россияне из числа противников войны оказываются в ловушке в странах ОДКБ? Почему лидеры центральноазиатских стран боятся испортить отношения с Москвой?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с российскими политологами Александром Морозовым, Михаилом Коминым и Русланом Айсиным.

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