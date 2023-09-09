Как Путин возрождает пещерный антисемитизм в России | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 36-недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым, юристом компании «Дубравский консалтинг» Артемом Клыгой, предпринимателем Никитой Небылицким и экономистом Максимом Блантом.