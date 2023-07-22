Как рассыпается карточный домик Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Крымский мост взорван. Российские войска каждую ночь обстреливают Одессу и другие города Украины. Москва вышла из “Зерновой сделки” и пригрозила войной на Черном море. Что скажет Реджеп Эрдоган?

• Суд в Москве отправил бывшего участника боевых действий в Донбассе и экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова в СИЗО. Как далеко зайдет Путин в устранении своих оппонентов из числа сторонников войны в Украине?

• Команда Навального атакует члена движения Putin Team, олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. ФБК выпустила расследование, где утверждается, что прославленная спортсменка и сторонница Путина купила на Тенерифе две виллы общей стоимостью более 2 млн евро. Как дорого обходится атлетам прощание c Россией?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Иваном Преображенским, украинским военным экспертом Александром Коваленко и генеральным директором Трансперенси Интернешнл Россия Ильей Шумановым.