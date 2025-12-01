Как Россия уничтожала Покровск: от первых ракет до руин

Месяц тому назад, 26 октября этого года, Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский признали, что ситуация в Покровске осложнилась. Некоторые военные и аналитики прогнозировали, что город может пасть до Нового года. Были и такие, кто предрекал, что это произойдет в ближайшие полторы недели. Просачивание российских военных в Покровск продолжается, однако город остается под контролем украинской армии. Аналитический украинский проект DeepState, отслеживающий бои на линии фронта, на карте фиксирует расширение территорий под контролем российских войск, однако Силы обороны Украины продолжают восстанавливать контроль над некоторыми участками. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), основанным на геолокации данных объективного контроля, под контролем армии РФ в конце ноября находилось 46 процентов территории города. На протяжении более чем полутора лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину Покровск оставался тыловым городом и выполнял роль логистического центра – туда стекались военные и мирные жители. Первые ехали на восток, на фронт, а вторые – на запад, в поисках убежища. Несмотря на приближение линии фронта, город пытался жить обычной жизнью, но уже с лета 2024 года российская армия усилила атаки. В результате ежедневных обстрелов Покровск начал стремительно превращаться в руины и пустеть. О том, как это происходило, мы рассказываем при помощи фотографий, собранных Украинской службой Радио Свобода. 2022 Россия начала наносить первые удары по Покровску в 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения.

С начала войны люди приезжали в Покровск из других городов и сел Донбасса – как из оккупированных Россией населенных пунктов, так и тех, которые уничтожались обстрелами при наступлении российской армии.

Покровск в это время пытался жить обычной жизнью.

"Иногда нам приходилось принимать роды во время обстрелов, – рассказывал Reuters доктор Иван Цыганок, руководитель Покровского перинатального центра. – Роды – это процесс, который нельзя остановить".

В это время на детских площадках еще играли дети.

2023 В 2023 году Покровск был городом расставаний, так как тысячи мирных жителей прощались здесь с Донбассом, уезжая в эвакуацию.

В это время российская армия усилила обстрелы города, все больше домов были разрушены ударами.

Раненые мирные жители после атаки на Покровск, 21 июня 2023 года

Парень несет на руках раненую девушку. Покровск, 7 августа 2023 года

Российские военные регулярно атакуют украинские регионы с помощью различных видов вооружения – ударных БПЛА, ракет, КАБов, РСЗО.



Руководство России отрицает, что его армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водоснабжения.



Власти Украины и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

К концу 2023 года жизнь в Покровске постепенно начала замирать: местные жители стали уезжать в эвакуацию, стали закрываться супермаркеты и местный бизнес. 2024 В 2024 году в сводках Генштаба ВСУ появилось покровское направление. Год начался с российских обстрелов.

Ситуация начала ухудшаться. В середине февраля российская армия захватила Авдеевку и начала продвигаться дальше, на юго-восток. В апреле того же года армия РФ совершила прорыв в районе поселка Очеретино – это населенный пункт в 30 километрах от Покровска.

Несмотря на обстрелы, в Покровске оставалось еще много местных жителей.

Линия фронта постепенно приближалась к городу, летом позиции Сил обороны Украины были уже в районе Покровска.

В самом городе появлялось все больше разрушенных зданий и становилось все меньше жителей. В начале августа, как сообщили в городской военной администрации, в Покровске оставались почти 48 тысяч человек (на начало войны население города было более 60 тысяч). 20 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Поток беженцев не прекращался, однако 5 сентября местные власти отменили все эвакуационные поезда: ситуация с безопасностью значительно ухудшилась. Новым транзитным пунктом для беженцев стал Павлоград в Днепропетровской области. За один месяц из Покровска уехало около 12 тысяч человек .Однако даже несмотря на массовую эвакуацию, в городе оставались 30 тысяч местных жителей.

В середине сентября, по данным местных властей, в городе оставались 16 тысяч человек, и, даже вопреки обязательной эвакуации – 177 детей с родителями.

4 октября в городской администрации сообщили, что противник находится в семи километрах от Покровска.

В это время город опустел. Ни людей, ни машин, заросшие сорняками улицы, по которым бегают брошенные собаки и даже одичавшие свиньи – такими были окрестности Покровска с той стороны, с которой наступала российская армия. Те, кто не уехал в эвакуацию, старались по возможности не выходить из дома. В одной из частей города еще работали магазины, и можно было встретить людей, но на улицах появились оборонительные сооружения.

В конце октября в городе оставались 11 900 жителей, в том числе 55 детей. В Покровске было разрушено до 80 процентов построек, не было газа, воды, электроэнергии.

Чуть более шести километров составляла полоса от окраины Покровска до позиций российской армии. Город россияне обстреливали артиллерией калибра 152 и 122 миллиметров, а также FPV-дронами, рассказывали местные власти. В это время город посетил Владимир Зеленский.

В конце лета был введен комендантский час, с 15:00 до 11:00 следующего дня.

2025 Год снова начался с российских обстрелов.

В городе оставались около 7 тысяч местных жителей, всех детей эвакуировали, рассказал 25 января глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

В начале января в Покровске закрылась шахта, однако работали несколько магазинов, одно отделение "Укрпочты" и, в ограниченном режиме, городская больница, рассказывал тогда в эфире украинской службы Радио Свобода глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Весь город простреливался артиллерией или FPV-дронами. По словам Добряка, обстрелов стало больше, а большая часть коммунальных услуг стала недоступной оставшимся в городе жителям. К середине марта в Покровске оставались чуть более 2,5 тысяч человек.

Захоронение в одном из дворов Покровска: интенсивные обстрелы не позволяют хоронить на кладбище.

Начиная с июня этого года ситуация в городе значительно ухудшилась. В июле в Покровск проникла большая диверсионная группа. 15 августа в Генштабе ВСУ заявили, что город зачищен, но просачивание российских военных продолжилось. Из-за приближения российской армии, постоянных обстрелов и бомбардировок доступ к городу теперь ограничен. Уже в конце июля эвакуацию, по заявлениям местных властей, было практически невозможно осуществить. 23 октября начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске уничтожены почти 90% зданий. Через три дня, 26 октября, Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Покровск. Это вызвало значительный резонанс, несмотря на то, что заявления, свидетельствовавшие об осложнении ситуации в городе, начали появляться раньше. Военные и аналитики прогнозировали, что Покровск падет через 1,5–2 месяца, а по самому пессимистическому сценарию – до ноября. Звучали и призывы к командованию не медлить с решением об отходе украинских сил, если это станет необходимым решением. Однако Силы обороны Украины продолжают оборонять город до сих пор. Хотя российская армия уже несколько раз сообщала о взятии Покровска, это не соответствует действительности. Аналитики ISW отмечают: российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы после захвата Авдеевки продвинуться примерно на 40 километров и начать операцию по окружению Покровско-Мирноградского выступв. В ISW считают "очень вероятным", что Россия в конце концов захватит оба города, но не берутся называть какие-либо сроки и последствия для фронта. Аналитики отмечают, что военная кампания РФ по захвату остальной части Донецкой области может потребовать несколько лет тяжелых боев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что "любое решение о выводе войск из города является делом военных командиров на местах". Не только военные эксперты и журналисты, но также родственники военнослужащих и мирные жители все активнее обсуждат возможную потерю Покровска, целесообразность дальнейшей обороны города и своевременность вывода подразделений ВСУ из "полуокружения" для сохранения жизни военных. За почти четыре года полномасштабной войны России против Украины подобные угрозы окружения возникали уже не раз – в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре. Военно-политическое руководство каждый раз принимало решение держать оборону этих городов, иногда ценой значительных потерь, в основном не объясняя обществу логику таких решений.