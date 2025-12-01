Ссылки для упрощенного доступа

Покровск, 25 января 2025 года
Украина

Как Россия уничтожала Покровск: от первых ракет до руин

Покровск, 25 января 2025 года
Украина

Как Россия уничтожала Покровск: от первых ракет до руин

Месяц тому назад, 26 октября этого года, Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский признали, что ситуация в Покровске осложнилась. Некоторые военные и аналитики прогнозировали, что город может пасть до Нового года. Были и такие, кто предрекал, что это произойдет в ближайшие полторы недели. Просачивание российских военных в Покровск продолжается, однако город остается под контролем украинской армии.

Аналитический украинский проект DeepState, отслеживающий бои на линии фронта, на карте фиксирует расширение территорий под контролем российских войск, однако Силы обороны Украины продолжают восстанавливать контроль над некоторыми участками. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), основанным на геолокации данных объективного контроля, под контролем армии РФ в конце ноября находилось 46 процентов территории города.

На протяжении более чем полутора лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину Покровск оставался тыловым городом и выполнял роль логистического центра – туда стекались военные и мирные жители. Первые ехали на восток, на фронт, а вторые – на запад, в поисках убежища. Несмотря на приближение линии фронта, город пытался жить обычной жизнью, но уже с лета 2024 года российская армия усилила атаки. В результате ежедневных обстрелов Покровск начал стремительно превращаться в руины и пустеть.

О том, как это происходило, мы рассказываем при помощи фотографий, собранных Украинской службой Радио Свобода.

2022

Россия начала наносить первые удары по Покровску в 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения.

Местные жители рядом с домом, разрушенным в результате российского удара по Покровску, 15 июня 2022 года
Местные жители рядом с домом, разрушенным в результате российского удара по Покровску, 15 июня 2022 года

С начала войны люди приезжали в Покровск из других городов и сел Донбасса – как из оккупированных Россией населенных пунктов, так и тех, которые уничтожались обстрелами при наступлении российской армии.

Вокзал Покровска: люди в ожидании эвакуационных поездов до Днепра и Львова, 25 июня 2022 года
Вокзал Покровска: люди в ожидании эвакуационных поездов до Днепра и Львова, 25 июня 2022 года

Покровск в это время пытался жить обычной жизнью.

24-летняя Ирина Будакова держит на руках своего сына, родившегося двумя днями ранее. Родильный дом в Покровске, 6 июля 2022 года
24-летняя Ирина Будакова держит на руках своего сына, родившегося двумя днями ранее. Родильный дом в Покровске, 6 июля 2022 года

"Иногда нам приходилось принимать роды во время обстрелов, – рассказывал Reuters доктор Иван Цыганок, руководитель Покровского перинатального центра. – Роды – это процесс, который нельзя остановить".

Мешки с песком в окнах роддома в Покровске, 29 июня 2022 года
Мешки с песком в окнах роддома в Покровске, 29 июня 2022 года

В это время на детских площадках еще играли дети.

24 июня 2022 года
24 июня 2022 года

2023

В 2023 году Покровск был городом расставаний, так как тысячи мирных жителей прощались здесь с Донбассом, уезжая в эвакуацию.

50-летние Татьяна и Анатолий прощаются на перроне. Она уезжает эвакуационным поездом во Львов, а он остается. Покровск, 8 января 2023 года
50-летние Татьяна и Анатолий прощаются на перроне. Она уезжает эвакуационным поездом во Львов, а он остается. Покровск, 8 января 2023 года
Мальчик перед отъездом в эвакуацию. Покровск, 9 февраля 2023 года
Мальчик перед отъездом в эвакуацию. Покровск, 9 февраля 2023 года

В это время российская армия усилила обстрелы города, все больше домов были разрушены ударами.

Женщина перед многоэтажным домом в ожидании спасения своего брата из-под завалов. Дом был сильно поврежден ракетным ударом российской армии. Покровск, 15 февраля 2023 года
Женщина перед многоэтажным домом в ожидании спасения своего брата из-под завалов. Дом был сильно поврежден ракетным ударом российской армии. Покровск, 15 февраля 2023 года
На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным
Раненые мирные жители после атаки на Покровск, 21 июня 2023 года
Раненые мирные жители после атаки на Покровск, 21 июня 2023 года
На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра
Раненые мирные жители после атаки на Покровск, 21 июня 2023 года
На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным
Парень несет на руках раненую девушку. Покровск, 7 августа 2023 года
Парень несет на руках раненую девушку. Покровск, 7 августа 2023 года
На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра
Парень несет на руках раненую девушку. Покровск, 7 августа 2023 года

Российские военные регулярно атакуют украинские регионы с помощью различных видов вооружения – ударных БПЛА, ракет, КАБов, РСЗО.

Руководство России отрицает, что его армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водоснабжения.

Власти Украины и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

Женщина в своей квартире после одного из многочисленных обстрелов. Покровск, 8 августа 2023 года
Женщина в своей квартире после одного из многочисленных обстрелов. Покровск, 8 августа 2023 года
Дома в Покровске, разрушенные обстрелами, 8 августа 2023 года
Дома в Покровске, разрушенные обстрелами, 8 августа 2023 года
Один из жилых кварталов Покровска 8 августа 2023 года
Один из жилых кварталов Покровска 8 августа 2023 года

К концу 2023 года жизнь в Покровске постепенно начала замирать: местные жители стали уезжать в эвакуацию, стали закрываться супермаркеты и местный бизнес.

2024

В 2024 году в сводках Генштаба ВСУ появилось покровское направление. Год начался с российских обстрелов.

Последствия обстрела села Ровное близ Покровска, 7 января 2024 года
Последствия обстрела села Ровное близ Покровска, 7 января 2024 года
Последствия обстрела Покровска, 21 февраля 2024 года
Последствия обстрела Покровска, 21 февраля 2024 года

Ситуация начала ухудшаться. В середине февраля российская армия захватила Авдеевку и начала продвигаться дальше, на юго-восток. В апреле того же года армия РФ совершила прорыв в районе поселка Очеретино – это населенный пункт в 30 километрах от Покровска.

97-летняя Лидия Ломиневская пешком шла в Покровск из своего дома в Очеретино после российского обстрела. На этой фотографии она – в шелтере в Покровске. 28 апреля 2024 года
97-летняя Лидия Ломиневская пешком шла в Покровск из своего дома в Очеретино после российского обстрела. На этой фотографии она – в шелтере в Покровске. 28 апреля 2024 года

Несмотря на обстрелы, в Покровске оставалось еще много местных жителей.

Жители города набирают воду в бювете, 16 апреля 2024 года
Жители города набирают воду в бювете, 16 апреля 2024 года
Трактор во время пашни близ Покровска, 7 апреля 2024 года
Трактор во время пашни близ Покровска, 7 апреля 2024 года

Линия фронта постепенно приближалась к городу, летом позиции Сил обороны Украины были уже в районе Покровска.

Фронт на покровском (тогда авдеевском) направлении: российская техника подрывается на мине, 19 июня 2024 года
Фронт на покровском (тогда авдеевском) направлении: российская техника подрывается на мине, 19 июня 2024 года
Украинские военные на поле близ Покровска, 13 августа 2024 года
Украинские военные на поле близ Покровска, 13 августа 2024 года

В самом городе появлялось все больше разрушенных зданий и становилось все меньше жителей. В начале августа, как сообщили в городской военной администрации, в Покровске оставались почти 48 тысяч человек (на начало войны население города было более 60 тысяч). 20 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Школа, разрушенная обстрелами, 23 августа 2024 года
Школа, разрушенная обстрелами, 23 августа 2024 года
Женщина собирает товар в продуктовом магазине перед его закрытием из-за наступления российских войск. Покровск, 23 августа 2024 года
Женщина собирает товар в продуктовом магазине перед его закрытием из-за наступления российских войск. Покровск, 23 августа 2024 года
Воронка, оставшаяся от одного из ударов по городу, 3 августа 2025 года
Воронка, оставшаяся от одного из ударов по городу, 3 августа 2025 года

Поток беженцев не прекращался, однако 5 сентября местные власти отменили все эвакуационные поезда: ситуация с безопасностью значительно ухудшилась. Новым транзитным пунктом для беженцев стал Павлоград в Днепропетровской области. За один месяц из Покровска уехало около 12 тысяч человек .Однако даже несмотря на массовую эвакуацию, в городе оставались 30 тысяч местных жителей.

Женщины продают цветы рядом с закрытым супермаркетом. 3 сентября 2024 года
Женщины продают цветы рядом с закрытым супермаркетом. 3 сентября 2024 года
Покровское направление, сентябрь 2024 года
Покровское направление, сентябрь 2024 года

В середине сентября, по данным местных властей, в городе оставались 16 тысяч человек, и, даже вопреки обязательной эвакуации – 177 детей с родителями.

Покровск, 24 сентября 2024 года
Покровск, 24 сентября 2024 года

4 октября в городской администрации сообщили, что противник находится в семи километрах от Покровска.

Октябрь 2024 года: так называемые "зубы дракона", противотанковые укрепления, близ Покровска
Октябрь 2024 года: так называемые "зубы дракона", противотанковые укрепления, близ Покровска

В это время город опустел. Ни людей, ни машин, заросшие сорняками улицы, по которым бегают брошенные собаки и даже одичавшие свиньи – такими были окрестности Покровска с той стороны, с которой наступала российская армия. Те, кто не уехал в эвакуацию, старались по возможности не выходить из дома. В одной из частей города еще работали магазины, и можно было встретить людей, но на улицах появились оборонительные сооружения.

"Зубы дракона" в Покровске, 20 октября 2024 года
"Зубы дракона" в Покровске, 20 октября 2024 года

В конце октября в городе оставались 11 900 жителей, в том числе 55 детей. В Покровске было разрушено до 80 процентов построек, не было газа, воды, электроэнергии.

Разрушенный мост в Покровске, 4 ноября 2024 года
Разрушенный мост в Покровске, 4 ноября 2024 года
Уборка улиц, 6 ноября 2024 года
Уборка улиц, 6 ноября 2024 года

Чуть более шести километров составляла полоса от окраины Покровска до позиций российской армии. Город россияне обстреливали артиллерией калибра 152 и 122 миллиметров, а также FPV-дронами, рассказывали местные власти. В это время город посетил Владимир Зеленский.

Президент Украины награждает военных в Покровске, 18 ноября 2024 года
Президент Украины награждает военных в Покровске, 18 ноября 2024 года

В конце лета был введен комендантский час, с 15:00 до 11:00 следующего дня.

Покровск, декабрь 2024 года
Покровск, декабрь 2024 года

2025

Год снова начался с российских обстрелов.

21 января 2025 года
21 января 2025 года

В городе оставались около 7 тысяч местных жителей, всех детей эвакуировали, рассказал 25 января глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

25 января 2025 года
25 января 2025 года
То, что осталось от Донецкого Национального Технического университета. 25 января 2025 года
То, что осталось от Донецкого Национального Технического университета. 25 января 2025 года
Люди разбирают воду, привезенную в Покровск с гуманитарным грузом. 3 февраля 2025 года
Люди разбирают воду, привезенную в Покровск с гуманитарным грузом. 3 февраля 2025 года

В начале января в Покровске закрылась шахта, однако работали несколько магазинов, одно отделение "Укрпочты" и, в ограниченном режиме, городская больница, рассказывал тогда в эфире украинской службы Радио Свобода глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Весь город простреливался артиллерией или FPV-дронами. По словам Добряка, обстрелов стало больше, а большая часть коммунальных услуг стала недоступной оставшимся в городе жителям.

К середине марта в Покровске оставались чуть более 2,5 тысяч человек.

Полицейские из подразделения "Белый ангел" эвакуируют местных жителей из Покровска, 12 апреля 2025 года
Полицейские из подразделения "Белый ангел" эвакуируют местных жителей из Покровска, 12 апреля 2025 года
Полицейские несут тело человека, убитого в Покровске, 12 апреля 2025 года
Полицейские несут тело человека, убитого в Покровске, 12 апреля 2025 года

Захоронение в одном из дворов Покровска: интенсивные обстрелы не позволяют хоронить на кладбище.

Захоронения в черте города. Лето 2025 года
Захоронения в черте города. Лето 2025 года
Покровск в июне 2025 года
Покровск в июне 2025 года

Начиная с июня этого года ситуация в городе значительно ухудшилась. В июле в Покровск проникла большая диверсионная группа. 15 августа в Генштабе ВСУ заявили, что город зачищен, но просачивание российских военных продолжилось. Из-за приближения российской армии, постоянных обстрелов и бомбардировок доступ к городу теперь ограничен. Уже в конце июля эвакуацию, по заявлениям местных властей, было практически невозможно осуществить. 23 октября начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске уничтожены почти 90% зданий.

Через три дня, 26 октября, Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Покровск. Это вызвало значительный резонанс, несмотря на то, что заявления, свидетельствовавшие об осложнении ситуации в городе, начали появляться раньше. Военные и аналитики прогнозировали, что Покровск падет через 1,5–2 месяца, а по самому пессимистическому сценарию – до ноября. Звучали и призывы к командованию не медлить с решением об отходе украинских сил, если это станет необходимым решением. Однако Силы обороны Украины продолжают оборонять город до сих пор. Хотя российская армия уже несколько раз сообщала о взятии Покровска, это не соответствует действительности.

Аналитики ISW отмечают: российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы после захвата Авдеевки продвинуться примерно на 40 километров и начать операцию по окружению Покровско-Мирноградского выступв. В ISW считают "очень вероятным", что Россия в конце концов захватит оба города, но не берутся называть какие-либо сроки и последствия для фронта. Аналитики отмечают, что военная кампания РФ по захвату остальной части Донецкой области может потребовать несколько лет тяжелых боев.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что "любое решение о выводе войск из города является делом военных командиров на местах".

Не только военные эксперты и журналисты, но также родственники военнослужащих и мирные жители все активнее обсуждат возможную потерю Покровска, целесообразность дальнейшей обороны города и своевременность вывода подразделений ВСУ из "полуокружения" для сохранения жизни военных. За почти четыре года полномасштабной войны России против Украины подобные угрозы окружения возникали уже не раз – в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре. Военно-политическое руководство каждый раз принимало решение держать оборону этих городов, иногда ценой значительных потерь, в основном не объясняя обществу логику таких решений.

Украинские военные наносят удар по одному из частных домов в Покровське, где были выявлены российские военные. Скриншот из видео, опубликованного 7-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ 27 октября этого года
Украинские военные наносят удар по одному из частных домов в Покровське, где были выявлены российские военные. Скриншот из видео, опубликованного 7-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ 27 октября этого года

По оценке местных властей, в конце октября в Покровске оставались около 1250 мирных жителей. По состоянию на конец ноября (по данным Донецкой областной военной администрации) эта цифра не изменилась.

