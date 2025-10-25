Падение доходов: как россияне экономят в 2025 году

На четвертый год войны с Украиной российская экономика начала постепенно замедляться. Эксперты связывают это с перераспределением ресурсов на нужды фронта в ущерб производственным гражданским отраслям, а также с сокращением нефтегазовых доходов. Это отражается на обычных гражданах. Согласно опросу "Левада-центра", россияне считают , что в 2024 году стали жить хуже, а возможностей хорошо зарабатывать стало меньше. Каждому четвертому приходилось отказываться от покупки продуктов из-за нехватки денег. Прогнозируемое повышение НДС в 2026 году только усугубит ситуацию. Поскольку на некоторые товары сохранится льготная ставка, сильнее всего это, вероятно, ударит по среднему классу. Настоящее Время поговорило с читателями, чтобы узнать, как они адаптируются к новым экономическим реалиям. Они рассказали, что теперь вынуждены отказываться от отпуска, перестали заказывать доставку еды и, чтобы сэкономить, все чаще делают покупки на "Авито". "Пока у меня все очень шатко-валко": две работы и отпуск в кредит Нашей читательнице Ксении (имя изменено) сейчас 24 года. Она родом из небольшого города, но несколько лет назад переехала в Петербург. Формально ее доходы выросли, но из-за аренды и более высоких бытовых расходов свободных денег в итоге остается совсем немного. По профессии Ксения – маркетолог. У нее есть основная работа и несколько подработок, но даже этого, по словам Ксении, недостаточно, чтобы комфортно жить в Петербурге. Она старается экономить на путешествиях, покупке бытовой техники, а также пока отказывается от вложений в недвижимость и от покупки машины. Из регулярных расходов она сократила траты на салоны красоты, рестораны и доставки – теперь позволяет себе это не чаще раза в месяц. Не экономит Ксения только на здоровье и одежде: считает, что для ее профессии важно выглядеть ухоженно. Путешествия при этом остаются для нее очень важными. Отказываться от них полностью Ксения не хочет: "Хочется мир посмотреть так или иначе – какая бы ситуация геополитическая ни была в стране, какой бы кризис ни был. Я знаю, что все я не посмотрю в жизни, но хотя бы что-то самое популярное, доступное обязана посмотреть. Хочется получить новые эмоции, посмотреть, как люди живут, попробовать что-то новое, какие-то новые хобби, еду, посмотреть на красивые виды". Ксения признается, что она думает над тем, чтобы оплачивать путешествия в кредит.

"Раньше отпуск оплачивали мои родители, а сейчас я выросла, и вот уже шесть лет не была за границей. Потому что сначала я закончила школу, потом училась в университете – не работала. А потом начала работать, но этих денег не хватало на то, чтобы уехать за границу, даже тогда. Сейчас зарплаты и вовсе не хватает. С зарплатой в 100 тысяч рублей (более $1200), живя в чужом городе, оплачивая аренду, откладывать на поездку стоимостью в 300 тысяч рублей (почти $3700) становится просто нереально", – делится Ксения. Невозможность откладывать сейчас деньги Ксения связывает и с ростом цен, и с нехваткой финансовой дисциплины. "С каждым годом все дорожает, – говорит читательница. – Помимо того, что билеты теперь дорогие, нужно еще визу оформить – а это долгий процесс. И каждым годом пошлины все дорожают. Даже загранпаспорт сделать – это уже 6 тысяч рублей (почти $74). Это дополнительные расходы. И я думаю, они будут с каждым годом только увеличиваться, потому что у нас такое положение в стране, что хотят с бедного народа деньги брать. Не со своих кошельков бесконечных, а с народа, и это плохо". Экономия и более осознанное распределение трат помогают Ксении выстраивать финансовую безопасность. Сейчас это ее главная цель: "Без этого ни о какой загранице, даже отдыхе на российских курортах и речи быть не может. Пока у меня все очень шатко-валко в жизни – с работой не понятно еще, что будет. Работодатели в принципе сейчас не держатся за маркетологов". Чтобы себя подбодрить, Ксения ищет недорогие или бесплатные способы отдохнуть в Петербурге. Иногда может "побаловать" себя недорогим заказом на Wildberries или кофе на вынос. "Плывем-плывем": секонд-хенды, "Авито" и новые способы оставаться на плаву Другой наш читатель Антон (имя изменено) живет в Воронеже. Ему 34 года, он работает дизайнером интерфейсов. До начала полномасштабной войны с Украиной зарабатывал около 200 тысяч рублей в месяц (больше $2400). Но за последние три года заказов стало меньше, а оплату за проекты урезали. Сейчас его доход сократился на четверть. На эти деньги они живут с женой, двухлетним сыном, двумя кошками и двумя собаками. Супруга сейчас не работает – пишет диссертацию. Помимо снижения доходов, Антон рассказывает, что выросли цены на продукты. По его словам, сильнее всего подорожали овощи, макароны, крупы и молочные продукты.

Чтобы укладываться в бюджет, семья начала питаться проще, закупается в гипермаркете "Лента". Кроме того, стараются покупать вещи оптом: например, сразу берут много подгузников и смесей для ребенка. От доставки еды и ресторанов тоже отказались. Раз в два месяца только могут позволить себе заказать роллы. Жене пришлось сократить расходы на косметологию. Если раньше она тратила около 25 тысяч рублей в месяц (больше $300) на различные процедуры, то теперь эта статья расходов почти исчезла. "Из всяких ресниц, бровей, подтяжек остались только ногти. И те, со слов жены, – кривые, – рассказывает Антон. – Видно, жене это все тяжело дается, потому что она привыкла не ограничивать себя. Если что-то захотела, даже если не сразу, то отложит какое-то количество денег, и потом приобретет это. С этим сейчас стало сложнее. Я не знаю, как, но она даже сейчас умудряется что-то откладывать. Делает рейды по секонд хендам – знает, когда, где, какие скидки и завозы. Шерстит "Авито". Тем не менее, в семье ссор из-за денег не бывает. Антон говорит, что они вместе с женой обсуждают расходы и стараются найти способы сэкономить: "Потихонечку, не без напряжения, но держимся, Как говорится, плывем-плывем". На себе Антон тоже экономит. Раньше он занимался тайским боксом, но цены значительно выросли, и он перешел на тренировки дома. "Раньше еще старался покупать с каждой зарплаты себе что-то недорогое, типа видеоигры, какого-то девайса. Это все в прошлом", – добавляет он. Теперь Антон предпочитает бесплатные хобби: учит языки, играет в шахматы и на фортепиано. Жена у него музыкант по одной из профессий, она и научила его игре на фортепиано и нотной грамоте. Основные расходы семьи сейчас приходятся на животных и детей. У Антона еще есть дочь от первого брака. Ежемесячно он платит около 15 тысяч рублей (больше $180) алиментов, но с дополнительными расходами сумма выходит в два раза больше. Иногда они с женой устраивают свидания, но и они стали скромнее: "Нигде не сидим, никаких ресторанов. Просто выбираемся погулять, поговорить. Стараемся уделять время друг другу, друг друга поддерживать".

Очень тревожно за детей. Боюсь за то, где им придется расти