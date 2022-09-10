Как российские генералы проспали наступление украинской армии? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Михаилом Самусем, финансистом Андреем Мовчаном и муниципальным депутатом Андреем Моревым.