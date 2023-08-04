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Как Северную Корею истощали мировые санкции
33 минут(ы) назад
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Как Северную Корею истощали мировые санкции
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И что бывает, когда к ним добавляются наводнения и засуха
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