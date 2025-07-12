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Как снимать кино при тирании? Каково жить и творить без России?

Как снимать кино при тирании? Каково жить и творить без России?
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Как снимать кино при тирании? Каково жить и творить без России?

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Кинокритик Антон Долин об иранском кино и как фильмы обходят цензуру и получают Оскары? НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

Кинокритик Антон Долин — о феномене иранского кино, режиссёрах Джафаре Панахи и Асгаре Фархади, о том, как их фильмы обходят исламскую цензуру и получают Оскары? Что объединяет и отличает борьбу художников в Иране и России? Легко ли быть русским эмигрантом на четвертый год войны в Украине?

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