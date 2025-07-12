Кинокритик Антон Долин — о феномене иранского кино, режиссёрах Джафаре Панахи и Асгаре Фархади, о том, как их фильмы обходят исламскую цензуру и получают Оскары? Что объединяет и отличает борьбу художников в Иране и России? Легко ли быть русским эмигрантом на четвертый год войны в Украине?