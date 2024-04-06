Как война обогащает российских миллиардеров? Стоит ли им завидовать? | Грани времени с Мумином Шакировым

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В гостях Граней времени - предприниматель Дмитрий Потапенко, гоавный редактор "Новой газеты.Европа" Кирилл Мартынов, востоковед Руслан Сулейманов, эксперт по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галия Ибрагимова и Иван Чувиляев из проекта "Идите лесом".