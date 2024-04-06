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Грани времени

Как война обогащает российских миллиардеров? Стоит ли им завидовать? | Грани времени с Мумином Шакировым

Как война обогащает российских миллиардеров? Стоит ли им завидовать? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как война обогащает российских миллиардеров? Стоит ли им завидовать? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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В гостях Граней времени - предприниматель Дмитрий Потапенко, гоавный редактор "Новой газеты.Европа" Кирилл Мартынов, востоковед Руслан Сулейманов, эксперт по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галия Ибрагимова и Иван Чувиляев из проекта "Идите лесом".

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