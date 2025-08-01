"Не положено отпускать". Как жители сибирского села выбрали главой мобилизованного и требуют вернуть его с войны

Поселение Видимское на севере Иркутской области живет без главы. В октябре прошлого года здесь объявили итоги прямых выборов – этот пост получил 30-летний местный житель Алексей Ворошилов, победив с большим отрывом. На выборную кампанию Ворошилов пришел с войны – в сентябре 2022 года его мобилизовали, а спустя два года после ранения разрешили участвовать в выборах.

Текст: проект "Окно"

Однако в феврале 2025 года российское Минобороны заставило Алексея вернуться на войну. Как живет Видимское, в состав которого входит рабочий поселок Видим, села Чистополянское и Каймоновское, без поселкового главы, читайте в репортаже "Окна".

"Живем без головы "

"Без головы своего живем с 26 февраля", – начинают беседу жители Видимского и вздыхают. Говорят, мол, только появился "нормальный", как и его "забрали".

Избранный на прямых выборах 8 сентября 2024 года Алексей Ворошилов с февраля 2025 года был вынужден вернуться на фронт, где служит старшим наводчиком минометного расчета. Его командиры признают: по закону он служить не должен, а должен вернуться на малую родину управлять поселением.

– Но и вернуть меня не могут. Им мешают те, кто повыше. Якобы не положено отпускать. Никого, – говорит Алексей, с которым удалось связаться редакции "Окна". Он сейчас находится в зоне боевых действий.

По его словам, когда президент сообщил, что "с 1 марта 2024 года ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сейчас находятся на передовой, смогут подать заявления на участие в первом наборе в специальную кадровую программу "Время героев", он сразу подал документы.

– В 2024 году практически на каждые выборы разных уровней выставили участников "СВО". Но победили далеко не все. – говорит соседка Алексея Наталья. – Например, кандидат в депутаты Думы Братска – штурмовик Андрей Царенко – проиграл. Он и агитацию толком не вел. Зато Алексей приехал специально за две недели до выборов – обошел каждую улицу, поговорил с людьми. Ну, как узнал проблемы – он их и так знал, живет же тут с рождения – скорее, он пообещал, что – вот, проблему с подвозом воды решить могу в этом же году, дороги сделаем осенью, а водопроводом займемся на следующий год. И выиграл легко. Хотя экс-глава долго возмущался, пошел в суд, но оспорить так и не смог. Что неудивительно – после того, как он во второй свой 5-летний срок оставил все три поселка без регулярного подвоза воды – кто бы за него голосовал? . Алексей обещания выполнял – зимой грейдер увозил нормально снег, а не раскидывал их под ворота жителям так, что выехать невозможно. Межсезонье и зиму мы, наконец, нормально отъездили, установил фонари по всему Видиму и соседним Чистополянскому и Каймоновскому. Обошел всех крупных местных бизнесменов, они подкинули помощь – людям с дровами на отопительный сезон помогли. К 9 мая загодя он поздравил детей войны, заказал скромное, но украшение, местные организовали концерт малыми силами – из соседних деревень к нам приехали, удивлялись: "Как у вас красиво, а у нас будто и нет праздника". Мы нарадоваться не могли – наконец-то, "голова", а не пустобрех [на месте главы поселка]. Но вот водопровод уже он не успел заменить, забрали Алексея у нас.

"Осенние" обещания Ворошилов выполнить успел, но то, что запланировано на следующий год, администрация Видимского теперь вынуждена отложить. Его коллеги пытаются некоторые административные вопросы решать с ним удаленно, но не все документы они могут за него подписать.

– Заместитель его старается, но нет у нее полномочий все документы подписывать. Она объясняет чиновникам области – мол, а что вы требуете, вы знаете, что Ворошилова назад на фронт кинули? Вот вызволяйте, потом получите свои бумаги, – говорит учительница местной школы Марина Игнатова. – Ну, что они. Молчат в ответ.

Жена Ворошилова писала письма во всевозможные инстанции с просьбами вернуть мужа.

– 8 сентября прошли выборы, которые он выиграл с большим отрывом от экс-главы. 24 сентября состоялась инаугурация, он начал работу в должности главы поселения. Но в декабре 2024 года его отозвали обратно в часть для увольнения, – говорит жена Алексея Алина. – Ему сказали, если не явитесь, будете считаться самовольно оставившим часть со всеми вытекающими последствиями. Пришло письмо о том, что законных оснований для его увольнения с воинской службы нет. И 26 февраля он убыл на службу.

Сам Алексей подтверждает – не мог не вернуться на войну, иначе – обвинение в самовольном оставлении части и тюрьма. А у него жена и маленький ребенок.

В попытках вернуть своего главу жители Видима написали письмо губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

"Жизнь в поселке начала налаживаться, появилось уличное освещение в трех поселках, окювечены дороги, сделаны водоотводные пути. Поселение вступило в районные и областные проекты", – написали видимцы.

В ответ на просьбу демобилизовать Алексея им пришел ответ, что "увольнение Алексея Ворошилова из армии не входит в полномочия губернатора".

"Помню Алешу с 5 класса"

Ворошилов закончил в Видиме школу, здесь женился, стал отцом. Собирался участвовать в выборах главы еще в 2019 году, но накануне его отговорили.

– Я уж не знаю, по каким личным причинам он отозвал свое заявление, но мы сильно пожалели – следующие пять лет с прежним главой были ужасны: перебои с водовозкой, знаменитый желтый мост стал ржавым и разваливается, в 4 вечера зимой в центре Видима было невозможно пройти – темень непроглядная. Пришел Алексей и мы нарадоваться не могли. Это же редкость, чтобы молодой и уехать не захотел, село не бросил, малую родину захотел улучшить – просто чтобы жить нормально стало, – говорит Марина Николаевна, которая помнит Ворошилова с пятого класса. – Он и сейчас такой же последовательный, как в школе. Я помню, разложит учебник, тетради ровно, ручки синяя, зеленая сбоку – надо что-то подчеркнуть, дети полезли в портфели, у Леши все уже на столе, он готов. Я поэтому не удивилась, как у него все заладилось – раз-раз, пробил участие в одной программе, тендер отдал тем, кто не воровал и все освещение в срок сделал. Сейчас ко мне в третий класс его сынок перешел, такой же ясноглазый мальчишка.

До мобилизации Ворошилов работал в автобизнесе. Работы в селах мало, говорят все наши собеседники. Большинство местных заняты на лесозаготовках – вокруг Видимского тайга, или уезжает на вахты.

– Два крупных предприятия у нас в сфере леса – их и прошу иногда [помочь жителям с заготовкой дров]. Железная дорога, станция – тоже место работы. В принципе, найти можно [работу], но молодые стараются уехать. У нас пойти некуда – вот хорошо бы клуб обновить, чтобы люди творческие могли приехать и работать. Но надо в программу успеть попасть – ждем решения районной администрации, а они, вероятно – областной. Смету мы сделали, свежая – 40 миллионов нужно, чтобы новое с нуля здание построить. Пока неясно [одобрят или нет], – обо всем этом Алексей рассказывает, находясь в "ЛНР". – Не только нам ведь нужно, все поселки направляли. Зимнее планирование мы уже сделали – горку бы построить детям, надежную, сертифицированную. Каток – в принципе, тоже нужно, но можем в этом году не попасть в смету [не уложиться]. Надо еще латать сеть летнего водопровода (центрального водопровода у видимцев нет, только летние души), как сезон начинается – авария за аварией. Но тут надо мое присутствие уже. Пока же в случае аварий мы за деньгами в район обращаемся, чтобы заплатки ставить.

Жители Видима понимат, что новый глава не сможет решить все проблемы сале. Но уверены, что со многим он бы справился.

– У нас ведь амбулатория даже есть, просторная, кабинетов много, а лечить там некому, врачи все разъехались, только одна приехавшая по программе "Земский доктор" и осталась. В итоге даже общий анализ крови в нашей амбулатории взять некому, лаборатория ближайшая – в Братске за 90 километров. А бюджетники-то все приписаны к районному центру – Железногорску, так что им вообще приходится ехать по 160 километров в одну сторону, чтобы бесплатно сделали! – объясняет Игнатова.

Местные объясняют, что приходится "хитрить" – ехать в Братск к родственникам или знакомым и на их адрес вызывать скорую.

– Только так и можно видимцу попасть к врачу в Братске не в коммерческой клинике, – говорит жительница села Татьяна. – К нам скорая ни за что не доедет. Вы что!

Видимцы радуются, что прошедшая пару лет назад "оптимизация" школ аукнулась не им, а соседним Чистополянскому и Каймановскому.

– В 80-90-е население у нас в одном Видимском достигало 7-8 тысяч (на 2021 год, по официальным данным, числится 930 человек, но видимцы утверждают сейчас - не больше 800)! В каждой параллели [в школе] было по три класса – три пятых, три шестых. Только в нашей видимской школе было больше 600 учащихся – в две смены учились. И Каймоновская начальная школа была, и Чистополянская. Сейчас оттуда всех детей, не только старшеклассников, возят к нам. Понимаете, в поселке Каймоновский всего 10 школьников осталось – в первом, втором, третьем и четвертом классах. А нужно четыре преподавателя, техничка, сторож, повар – сказали: "нерентабельно", – объясняет Марина.

Учительница признает, что поселение потихоньку вымирает, но сама переезжать отказывается.

– Ой, да знаю я, как в старости опасно в таких селах оставаться, без медпомощи. Но это ж родные места – летом в жару в своем доме так хорошо дышится, кругом цветы, вышел со двора – железная дорога среди леса как на ладони. 5 утра поезд прогудел – уже пошел на Братск, – делится Игнатова. – Мы же сами потомки переселенцев, наездились уже, хочется задержаться. Я имею в виду затопление сел при строительстве Братской ГЭС – в Видим много новых людей тогда приехало. Власти сказали: "Ничего не знаем, выселяйтесь", люди по бревнышку разобрали дома и перевезли в новое место с нуля начинать. В 80-е гг. у нас еще здесь находился строительно-монтажный поезд 532, который прокладывал железную дорогу. В бараки приехали рабочие из Донецка, Луганска, с Макеевки люди были. Мужики строили БАМ, а их дети пошли в нашу школу, женщины в основном – маляры, штукатуры. Много приезжих, в общем. В том числе потомки репрессированных – тут же рядом каторга для ссыльных была, сейчас вся заросла тайгой, но старожилы, как пойдешь по грибы или ягоды, всегда скажут – вот тут была каторга, осторожнее, не тревожь место.

Собеседники признают, что вымирает поселение не только из-за отъезда молодых. Многие были мобилизованы и уже вернулись в цинке.

– А что далеко ходить – Павел, муж Наташи Степшиной, приехал за ней в Видим. Мобилизовали вместе с Алексеем. Только Паша уже вернулся. В гробу. Так что Алексей там, конечно, в большой опасности – это факт, – говорит местный житель (имя не называем для его безопасности). – Нам бы в свое время, когда его уводили в феврале, выйти всем селом да поперек администрации встать! Пропустили, поверили, что рапорт есть, там разберутся. А зря! Вон в Сосновке в Кировской области люди же отстояли своего избранного главу. И все живы.