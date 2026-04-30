"Спиваются, снюхиваются и идут в добровольцы". Как живет на Транссибе отрезанный от мира поселок Татаурово

Весной в Прибайкальском районе Бурятии состоялась церемония открытия мемориала в память о погибших на войне уроженцах поселка Татаурово. На памятных досках – 10 фамилий. Но обитатели Татаурово говорят, что погибших намного больше.

"Бабы же новых нарожают"

Поселок Татаурово стоит на Транссибе и каждый день мимо него проносятся поезда дальнего следования. При этом добраться отсюда до райцентра в селе Турунтаево, где находятся больница, ЗАГС и районная администрация – целый квест.

Прибайкальский район разделен бурной рекой Селенга. В холода до райцентра из Татаурово расстояние в 37 км можно напрямую преодолеть по зимнику. А в другое время года надо ехать электричкой по Трансибу 50 км до Улан-Удэ, и уже оттуда еще 60 км до райценра. Либо можно взять такси за 4-5 тысяч рублей, что для обитателей поселка очень большие деньги.

Мост через Селенгу собираются строить уже лет 30. Но все это время у властей не находилось на это средств. Последний раз мост обещали построить в 2021 году, прямо накануне войны. Но теперь, говорят власти, денег на него нет уже совсем.

– Ну, дорого им. Ага. А то, что у нас в том году двое человек померли, хотя был шанс спасти, если бы рядом были реаниматологи – это никого не волнует. Это им недорого. Бабы же новых нарожают, – возмущается местный житель Василий (мы не называем фамилии собеседников соображениям их безопасности – СР). – А то, что в селе, где людей осталось тысячи полторы уже два десятка смертей на "СВО" – это им тоже дешево. Им не дорого только мемориалы открывать каждый месяц.

На церемонии открытия мемориала погибшим участникам вторжения в Украину, помимо их родных, собрались глава района, депутаты и "представители общественности".

– Когда они минуту молчания отстояли и уже потянулись к машинам своим, наши женщины решили призвать их к совести. Мол, что там с нашим мостом-то, какие перспективы? Ну куда там, обошли их аккуратненько и разъехались, – рассказывает Василий. – Никому мы на*** не нужны. Им только парни призывного возраста нужны. И то, до тех пор, пока воевать могут. Вот Саша Гусаров, он не отсюда родом, приехал в Татаурово уже взрослым. Так мы и не знали, что он пропал без вести еще в октябре 2023 года, а признан погибшим в декабре 2025-го. Родителям дали орден мужества посмертно. Зачем вот только он им без сына. А Данила Тугаринов. С декабря прошлого года лежал в госпитале с ранением, а деньги ему так и не выплатили, пока там же и не загнулся. Помочь ему семья не могла – госпиталь в Самаре, а из родных только сестра и дочь.

Тугаринов был профессиональным военным и до начала войны служил в части на Дальнем Востоке. Погиб в госпитале 31 января 2026 года.

– Данил – не единственный погибший Тугаринов. Его родня из соседнего села Тохой еще раньше, в 2023 году, потеряла Валеру, – говорит жительница Прибайкальского района Саяна. – Он работал трактористом, потом пошел по контракту служить. Еще до войны. Вернулся работать в Джидинский район, тихо-мирно. И еще сто лет бы не воевал, так его призвали по повестке. Всех, кто когда-то служил, хватали обязательно. Тут просто без шансов для него было.

"Всё под снос"

Татаурово появилось в конце XIX века у Транссибирской железной дороги, вокруг которой селились рабочие, служащие Транссиба и их семьи. Через поселок в те годы шел тракт на Баргузинские золотые прииски. По этому же пути пешком, в кандалах, гнали на каторгу заключенных.

В советские времена в Татаурово появилась крупная база по перевалке леса и производство извести, ремонтный завод. Основным работодателем для местных был Татауровский завод стройматериалов.

Сегодня от него остались только руины. В 2017 году с территории предприятия вынесли последнее оборудование.

– 90-е пережил. По сути, все Улан-Удэ заново отстраивал, поставлял стройматериалы и в соседние районы. Не только Старое и Новое Татаурово с него кормилось – к нам иногородние на работу ехали. А не как сейчас – от нас молодежь уезжает. Теперь там остались стоять только силосные башни, в которых известь хранили. Всё под снос, – рассказывает местный житель Андрей, работавший когда-то на этом заводе.

Раз уж призводства загнулись, говорит он, "власти могли бы попробовать развивать туризм"

– У нас ведь тут уникальные плиточные могильники начала бронзового века неподалеку прямо под селом, в Фирсовой пади. У нас и писаницы есть, ближе к Турунтаево. На уральские писаницы народ специально едет, заповедник в тех местах поставили, деревянные домики туристам приготовили. А у нас чиновники могут охранять и ставить мемориалы на новые могилы. А на "старье", охрану могильников, которым на минуточку тысяча-две лет до нашей эры, у них денег опять нет, – говорит Андрей.

Отсутствием работы и общей беспросветностью местные оправдывают то, что многие уроженцы села оказались на войне добровольно.

– Мест рабочих нет. На "железку" еще попробуй пробейся. Вот молодежь и спивается, снюхивается. Такие и идут в "добровольцы", – констатирует Андрей. – Данила Суранов, например. Пять уголовных дел! Дебоширил, кидался под колеса, занюхавшись бензина. Чего только не делал. Последний раз посадили в конце 2023 года на 3 года. Стал наркотики продавать. В мае 2024 года уже завербовался из колонии, через пять месяцев погиб. Все село выдохнуло. А в некрологе пишут: "был любознательным и непоседливым мальчишкой", "вечная память герою"…

Из колонии на войну ушел не только Суранов.

– Вот еще Саша Коношонкин в феврале этого года завербовался прямо из колонии. Его посадили в 2023 году на 5,5 лет. Хотел выйти на свободу пораньше. Через месяц – в марте уже погиб, – рассказывает бывшая одноклассница контрактника Уржима. – Его наводчиком в артиллерии поставили, хотя он даже в армии не служил и был, как говорится невоеннообязанный. Школу нашу татауровскую закончил, на тракториста выучился, но не работал. Так, подрабатывал на пилорамах. Потом вообще запил. Поймали его на очередной краже – чугунную печку за 300 рублей у соседей украл! А теперь вон – "герой"! Прощание ему в Доме культуры отгрохали! Дети на уроках о нем доклады готовят. Того и гляди, парту "героя" сделают. Школе в следующем году 60 лет с года постройки, новую обещают уже лет 10, все денег нет. А вот на "парту героя" найдут, думаю.

Примерно в 500 км от бурятского поселка Татаурово находится забайкальский поселок с таким же название и населением в 600 человек. Там на местной "аллее памяти" уже 18 портретов участников вторжения. И это только подтверждённые данные.

В центре аллеи располагается памятник "воинам СВО", на который из местного бюджета потратили почти миллион рублей.

Из 600 обитателей забайкальского Татаурово мужчин трудоспособного возраста – не больше трети. Таким образом, на войне погиб уже каждый десятый из них.







