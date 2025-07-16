"У власти свои проблемы, у нас – свои". Как живут и воюют жители Березова, старейшего места ссылки

Памятник участникам войны в Украине собираются установить в изолированном от мира поселке Березово в Югре (ХМАО). Вот уже около 10 лет власти обещают соединить поселок с Большой землей автомобильной дорогой, однако до сих пор этого не сделали. Между тем Березовский район на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа– первый в России муниципалитет, который возглавил участник войны в Украине.

Текст: проект "Окно"

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"Наблюдал за ситуацией по телевизору"

"В 5 утра на боевую задачу неужели едем, я так долго этого ждал", – написал 28 октября 2023 года в социальных сетях 24-летний Евгений Сайнахов из югорского поселка Березово.

С начала октября Сайнахов начал выкладывать фотографии из военно-полевого лагеря. На фото он позирует в полном армейском обмундировании или с голым торсом. Посты военнослужащий сопровождал обещаниями "вернуться к маме" и фразами вроде "никто, кроме нас" или "будет больно – терпи, будут - слёзы сотри, будет трудно – держись, и всегда помни - это жизнь". На передовой Сайнахов пробыл около 10 дней: 7 ноября стало известно о его гибели под Работино Запорожской области, где ВСУ проводили контрнаступление.

– Женя нормальный был пацан, – говорит товарищ Сайнахова по лыжной секции. – Шустрый, дури (силы) в нем было очень много, хотя с виду, вроде, худенький. Но слегка не повезло ему: детдомовский, родителей родных лишили прав, насколько я знаю. Судьба не простая, привлекался несколько раз из-за проблем с законом.

Евгений Сайнахов родился в соседнем с Березово селе Саранпуль, а в 9 лет попал в коррекционный детский дом в Березово. Окончил местную школу-интернат, но с 12 лет жил в семье воспитательницы детского сада и ее мужа. Сайнахов был неоднократно судим за попытки угонов автомобилей, кражи и угрозу убийством: однажды он душил и таскал по квартире за волосы свою знакомую. В открытом доступе есть приговор в отношении Сайнахова по делу об изнасиловании, однако, без подробностей. Кроме того, согласно открытым данным, у погибшего был долг перед службой судебных приставов – около 650 тысяч рублей.

Вероятно, Сайнахов ушел на фронт из колонии в Архангельской области. Его приемная мать и сестра отказались разговаривать с журналистами "Окна". "Все равно ничего хорошего не напишите", – сказала сестра.

У еще одного погибшего в Украине жителя Березова Александра Алтаякова совсем другая судьба. Он родился в Тбилиси, где служил отец, затем жил с родителями в Ульяновске, а в школу пошел в юргинском селе Теги. После срочной службы Алтаяков устроился во вневедомственную охрану в Березове, а впоследствии стал спасателем.

– Когда началась специальная военная операция, он каждый день наблюдал за ситуацией по телевизору. Так как его отец военный, и брат прошел Чеченскую войну. И мой муж тоже собрался. Он пошёл не за деньгами, а пошёл помочь нашим, - говорит жена погибшего Елена.

За полтора года на фронте Александра Алтаяков дважды был в отпуске и получил два ранения. На Херсонском направлении он пережил контузию, а под Кременной – проникающие ранения в грудь и живот с повреждением кишечника и легкого. В первый отпуск Алтаяков принял крещение в березовском храме на берегу Северной Сосьвы (приток Оби). Приехав в отпуск второй раз после госпиталя, он собрал родственников и друзей, чтобы отметить все праздники, пропущенные за время войны – день рождения, 8 марта, Новый год. Весной 2024 года Алтаяков погиб в районе села Тоненькое в Донецкой области.

"Что вы привязались к этому памятнику?"

В апреле 2024 года Дума Березовского района утвердила на пост главы района 46-летнего Руслана Александрова. Этот первый случай в России, когда муниципалитет возглавил участник войны в Украине. Прежний глава района Павел Артеев покинул должность после ДТП: сев нетрезвым за руль, он улетел с дороги в кювет.

Александров рассказывал, что заключил контракт добровольно сразу после объявления мобилизации, но вернулся с фронта из-за ранения ноги. Новость о мобилизации он встретил на отдыхе в Турции. До войны Александров работал в администрации района – ведущим специалистом комитета по природопользованию, главой комитета по делам молодежи, а также возглавлял "Центр адаптивного спорта" в Ханты-Мансийске. После войны он устроился в "Центр патриотов России" принимать документы у новобранцев.

В сентябре 2024 года Руслан Александров пришел в Березовскую среднюю школу, чтобы провести открытый урок по тактической медицине.

– Вы подростки, вам это в жизни рано или поздно пригодится. Будь это ДТП или еще что-то, умение оказать медицинскую помощь необходимо, – сказал чиновник.

Со стороны урок выглядел максимально странно: глава района в военной форме ползал перед детьми по полу, показывая, как нужно накладывать повязку или тянуть за собой раненого. Затем он продемонстрировал, как нужно грамотно ходить с автоматом в бою. В ассистенты глава района взял ученика 11 класса, который пришел на мероприятие в кепке с "имперским флагом" - символом российских националистов.

На посту главы района Руслан Александров решает небольшие текущие вопросы, но запомнился он скандалом, также связанным с войной. В декабре 2024 году в Украине погиб другой чиновник из Березова – 52-летний Вячеслав Дайнеко. В районной администрации он возглавлял комитет по делам молодежи и спорта, но в какой-то момент решил пойти на фронт добровольцем. После смерти Дайнеко его родственники пожаловались, что Александров не пришел на похороны и якобы распорядился убрать из здания мэрии его фотографию с траурной рамкой. Портрет погибшего провисел в мэрии всего около получаса. Причиной, как полагали родные Дайнеко, стал конфликт с Александровым 15-летней давности. Глава района объяснил, что не пришел на похороны, потому что ему морально тяжело переносить смерть российских военных.

Тогда же Руслан Александров заявил, что имя Вячеслава Дайнеко будет написано на памятнике участникам войны в Украине, который собираются установить в Березове. Летом 2025 года появился проект памятника: скульптура военного в полном обмундировании стоимостью больше 5 млн рублей.

– Что все привязались к этому памятнику? – говорит жительница Березово Оксана. – Да, в районе есть много проблем, но памятник на их решение никак не повлияет. На памятник нужно 5 млн всего, а на дорогу ту же самую – несколько миллиардов. А так хоть родственникам участников СВО будет приятно, что их помнят.





"Надеемся на лучшее, но…"

Березовский район расположен на северо-западе Югры, где люди живут в условиях Крайнего Севера. Минусовая температура держится семь месяцев в году. Добраться до Березова из Ханты-Мансийска можно на теплоходе: на берегу Северной Сосьвы стоит небольшой речной вокзал. Кроме того, до столицы Югры несколько раз в день летают вертолеты, самолеты летают из соседнего поселка Игрим, где есть аэропорт.

Однако теплоходы ходят лишь в период навигации, а вертолеты не могут вместить всех желающих. Полноценной автомобильной дороги до Березово и близлежащих сел нет: несколько месяцев в году открыт зимник, но часто он находится в непригодном состоянии. Больше десяти лет местные власти обещают построить трассу на юг "Березово-Игрим-Приобье". В 2012 году сообщалось, что должны начаться проектные работы, но в 2024 году губернатор Руслан Кухарук заявил, что проектной документации по-прежнему нет.

– Конечно, отсутствие дороги – это проблема, – говорит житель Березово Михаил. – Часто бывают проблемы с доставкой всех видов товаров. Продукты, слава богу, возят большими партиями по воде в крупные сети, но на ценах наша удаленность все равно отражается. Бывает, что-то в одном магазине стоит 200 рублей, партия заканчивается, и цена сразу раза в полтора подскакивает. В общем, это "дорога жизни" в какой-то степени.

Проблемы с доставкой, например, возникли при строительстве новой школы в Березове стоимостью 1,8 млрд рублей. Школу планировали сдать в 2024 году, но позже открытие перенесли на осень 2025 года. А жители поселка Приполярный в Березовском районе жаловались на отсутствие продуктов питания, которые не могли доставить по воздуху из-за плохих погодных условий.

Согласно открытым данным, наибольшее количество вакансий в Березове предлагает районная больница. В 2024 году власти отчитались, что у врачей в Березовском районе самая высокая зарплата в Югре – в среднем около 200 тысяч. В 2024 году в поселке сдали новую поликлинику (сроки сдачи тоже были сорваны), но врачей явно не хватает: в районной больнице открыты больше 20 вакансий – стоматолог, анестезиолог, хирург, врачи-педиатры, медсестры и другие. Зарплаты колеблются от 70 до 160 тысяч рублей.

По территории Березовского района проходят газопроводы компании "Газпром Трансгаз Югорск" (дочка "Газпрома"), которая транспортирует газ от Нового Уренгоя до Тюмени. Компания предлагает вакансии, например, в поселке Приполярный, однако для трудоустройства необходимо специальное образование, а жить придется в условиях вахты.

– При желании работу можно найти, – продолжает Михаил. – Регион в целом не бедный, потому что добывают газ. Но в Березове есть, конечно, зарплаты совсем не северные: 30-40 тысяч, в образовании – 50 тысяч встречается. Многие не хотят сюда ехать, потому что живешь в изоляции, а ради чего? Даже устроишься ты куда-то в "Газпром-Югорск" тысяч за 150… Сейчас этим уже никого не впечатлишь.

С начала века население Березовского района заметно сократилось – с 27 до 22 тысяч человек. В 2024 году власти заговорили о том, что в Березове и окрестностях нужно развивать туризм, благо, потенциал для этого есть – образованный в 1593 году, поселок является одним из старейших в Сибири. В самом центре Березова с 1993 года стоит памятник князю Александру Меньшикову – приближенному Петра I и одном из главных коррупционеров в истории России. После смерти императора Меньшиков отбывал в Березове ссылку, о которой многие слышали благодаря знаменитой картине Василия Сурикова. Есть версия, что князя похоронили на берегу Северной Сосьвы, но река унесла могилу во время разлива.

В ссылке в Березове также побывали граф Остерман, декабристы Горский-Друцкий, Фохт, Ентальцев, Черкасов, большевик Лев Троцкий, математик Владимир Брадис. В поселке сохранилась часть старинной или стилизованной архитектуры - церквей и покосившихся избушек. В Березовском районе можно увидеть настоящие стоянки народа ханты и космическую северную природу, можно побывать там, где встречаются Сибирь и Урал.

Однако все разговоры о развитии туризма в очередной раз уперлись в отсутствие нормальной дороги на юг. По данным на 2021 год, стоимость строительства трассы должна была составить 48 млн рублей. Вероятно, сейчас цена выросла.

– Ждем ли дорогу? Надеемся, на лучшее, но, думаю, лучше про это не думать, а просто забыть, – говорит Наталья из Березова. – У власти сейчас свои проблемы, у нас – свои. Мы на севере унывать не привыкли, как-нибудь проживем.