"Какая грациозная "стабильность". Блогеры – о происходящем в Крыму

В ночь на 21 июня украинские военные атаковали нефтебазу в Керчи в аннексированном Крыму, порт Кавказ и Керченскую переправу. Назначенные Россией власти аннексированного полуострова заявили о гибели четырех человек и более 20 пострадавших.

На протяжении воскресенья в Крыму были перебои при подаче электричества (введены графики), приостановлена продажа бензина, за исключением служебного и общественного транспорта, остановлено паромное сообщение, сокращены часы работы общественного транспорта. Позднее назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прекращении с 22 июня приема и размещения детей в санаториях и домах отдыха на полуострове. В Севастополе принято решение об отключении уличного освещения и отмене массовых мероприятий.

Атаки украинских дронов на Крым в последний месяц стали частыми, чаще всего их целями становится топливная инфраструктура, которая используется российскими властями для обеспечения войск, оккупировавших юг Украины. 21 июня, как сообщили в Генштабе ВСУ, в Крыму были атакованы газовые компрессорные станции и железнодорожные мосты, через которые, помимо прочего, на полуостров доставляются необходимые товары.

В соцсетях обсуждают последствия происходящего и гадают, какое влияние кризис вокруг аннексированного Крыма окажет на дальнейший ход боевых действий и возможные переговоры об окончании войны России против Украины.

Eugene Ronin

Крым и рым

Кажется, с Крымом ситуация много серьезнее, чем казалось.

С Крымом ситуация много серьезнее, чем казалось

Похоже на то, что те планы, которые строил украинский штаб на лето 2023-го – осуществляются в 2026-ом. С гораздо меньшим пафосом и без тотально объявляемого наступления, но осуществляются.

И это вызывает у меня очень особенный вопрос – будет ли настоящая блокада Крыма каким-то переломным событием в плане взаимодействия с российскими вождями?

Да, они безусловно очень много вложились в то, чтоб ассоциироваться с победой, которой они транслировали аннексию Крыма. Но сейчас уже не 2022-й, идет пятый год войны, под колеса которой уже брошено очень много.

Я вполне могу представить, что туда будет брошен и Крым, который ранее позиционировался как "витрина наших достижений".

Пропаганда просто переведет героический нарратив в жертвенный – и пойдет катать "нашу жемчужину хотят превратить в блокадный Ленинград, наши молитвы со страдающими крымчанами!"

Sergei Medvedev

"В Крыму полностью прекратили продажу бензина на заправках. Отпуск топлива (как в свободной продаже, так и по талонам) прекращен с 9 утра 21 июня, объявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. "Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики Крым", – сказал он."

Хорошего отпуска!

Nikolay Mitrokhin

Про Крым уже неинтересно, события там развиваются как тут предсказывалось: транспортный коллапс в плане бензина, прекращения работы поездов, потребительская паника, талоны, скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с "материка".

Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в причерноморье. Транспортный поток по трассе "Новороссия" упал в три раза, Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней, появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений с самых дальних в плане логистики участков фронта – пока на конце Кинбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВС РФ уже уходили в 2024-м с островов в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но всё может быть – тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более полутора тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах – то "всё будет", российская группировка "Днепр" вряд ли продержится без снабжения больше пары месяцев. (Населению сочувствовать будем, что остается).

Главных новостей, впрочем, две. Мидлстрайковые дроны стали уверенно бить за Белгород и Курск, а также в Луганской области вплоть до Изварино (включая Щастье), вынося логистику группировок и не обращая более внимания на российскую ПВО. Это должно привести к тактическим успехам ВСУ – хотя бы в виде остановки наступления ВС РФ на Славянск.

А вот то, что эти же дроны стали бить по российским электровозам в приграничных областях, обещает скорый их выход на основные железнодорожные и автомобильные линии, связывающие Россию с Беларусью. Эти линии и раньше считались стратегическими, а сейчас, когда РФ начала испытывать дефицит всех основных видов топлива для двигателей внутреннего сгорания, а Беларусь остается центром переработки собственной и российской нефти, поставляемой на российский рынок, перерубание или хотя бы существенное замедление этих поставок (особенно железнодорожным транспортом) может дополнительно и очень существенно усугубить российский топливный кризис. И всё это может произойти буквально за неделю. Ситуация в российском тылу и так выглядит входом в пике, но это пока ещё явно цветочки, ягодки будут по сезону, к июлю.

Валерий Бочков

Каждый мощный удар по военным объектам полуострова напоминает простую вещь: Крым – это не российская крепость. Это оккупированная территория Украины. И чем чаще над военными базами звучат сирены, тем отчётливее становится паника в кремлёвских коридорах.

Путин строил свою политическую карьеру на мифах. Главный из них – Крым. Именно аннексия полуострова стала для него коронацией. Но любая корона имеет неприятное свойство: она может превратиться в петлю.

Сегодня Кремль боится не только ракет и дронов. Кремль боится самой идеи возвращения Крыма. Потому что вместе с Крымом возвращается реальность. А реальность для российской власти смертельно опасна.

Вдруг выясняется, что Чёрное море не принадлежит Москве. Что украинская армия умеет доставать врага далеко за линией фронта. Что военные аэродромы горят. Что склады взрываются. Что флот прячется по бухтам, словно испуганная крыса под половицей.

И самое страшное для Кремля – это даже не военные потери.

Самое страшное – трещина в сознании россиян.

Если Крым можно потерять, значит, его никогда не приобретали законно.

Если Крым не российский, значит, вся пропагандистская пирамида построена на лжи.

Если рухнет миф о Крыме, вслед за ним посыплется и миф о непогрешимом вожде.

Поэтому в Москве нервничают. Поэтому пропагандисты кричат всё громче. Поэтому чиновники обещают победу "уже завтра". Так всегда бывает перед закатом имперских иллюзий.

История знает множество государей, которые начинали с триумфов, а заканчивали бегством от собственных ошибок. Путин не станет исключением.

Крым был началом его политического величия.

Очень возможно, что Крым станет началом его конца.

Потому что география иногда оказывается сильнее диктаторов.

А правда – живучее пропаганды.

Анюта Степанова

Вы всё ещё верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий, абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперёд? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее.

На заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи

Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший, буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских "приветов" расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи…

…​Пока пропагандисты зазывали россиян на "безопасный летний отдых в Крыму", логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском.

​Доказательства и факты:

В ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно: местная оккупационная администрация и паблики вроде "Крымский ветер" зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для "государственных предприятий" и военных нужд.

​Аналитика в правильном ракурсе:

Какая грациозная "стабильность"! Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищён с земли, воздуха и из-под воды. В реальности – терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введён комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное – не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.

Natalia Yashin

ДАЛИ ПРИКУРИТЬ с ОБОИХ КОНЦОВ

А ведь дела острова Крым даже хуже, чем казалось еще утром. Посмотрите на карту. Нижней красной стрелкой обозначен доходяга Крымский мост. Сколько ему осталось – знают только бог и Зеленский. Верхняя красная стрелка показывает паромную переправу – на территории РФ она начинается в порту "Кавказ", а на территории Украины (временно оккупированной) заканчивается в порту "Крым".

Сюрприз-сюрприз: ВСУ бомбят Керченскую переправу с обеих сторон!!! Такого еще не было. Горят одновременно и порт Крым, и порт Кавказ – вот как теперь наши работают! Повредили несколько штук автомобильных паромов. У рашистов их было 7, сейчас осталось 2 – "Лаврентий" и "Мария"... Рашисты боятся активно пускать их в ход, потому что это последние паромы, замены нет. Представляю, как наши охотятся на эти два недобитых парома...

Вот вам одна из причин, почему на острове Крым закрыта продажа топлива: Керченская переправа подгорела с обоих концов, а мост – задохлик. И где им брать бензин, если привезти его в Крым невозможно? В такой ситуации "Крым наш!" – это еще лозунг или уже диагноз?