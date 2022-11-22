Калининградский "Автотор" приостановил сотрудничество с Hyundai

Калининградский автосборочный завод "Автотор" официально приостановил сотрудничество с южнокорейскими концернами Hyundai, Kia, а также с немецким BMW. Об этом сообщил глава совета директоров российского холдинга Валерий Горбунов.
Он отметил, что пока неизвестно, на какой срок приостановлена сборка автомобилей, однако, по словам Горбунова, "Автотор" готов возобновить сотрудничество с компаниями, когда они вернутся на российский рынок. Глава совета директоров заявил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке. Речь идет о трех новых брендах, их названия Горбунов не привел.
Ранее сообщалось, что "Автотор" ведет переговоры с китайским государственным автоконцерном BAIC и подразделениями Chery.
- Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. До начала полномасштабной войны в Украине завод собирал до 250 тысяч машин в год. С 1 марта немецкий концерн BMW остановил сборку своих автомобилей на "Автоторе" и поставки автомобилей на российский рынок.
- В начале мая "Автотор" выделил сотрудникам участки под огороды "в связи с непростым экономическим положением". Земля находится на участке, принадлежащем заводу. Размер наделов - 10 соток.
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