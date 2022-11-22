Калининградский "Автотор" приостановил сотрудничество с Hyundai

Калининградский автосборочный завод "Автотор" официально приостановил сотрудничество с южнокорейскими концернами Hyundai, Kia, а также с немецким BMW. Об этом сообщил глава совета директоров российского холдинга Валерий Горбунов.

Он отметил, что пока неизвестно, на какой срок приостановлена сборка автомобилей, однако, по словам Горбунова, "Автотор" готов возобновить сотрудничество с компаниями, когда они вернутся на российский рынок. Глава совета директоров заявил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке. Речь идет о трех новых брендах, их названия Горбунов не привел.

Ранее сообщалось, что "Автотор" ведет переговоры с китайским государственным автоконцерном BAIC и подразделениями Chery.