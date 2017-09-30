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Украина: что осталось от боеприпасов

Пожар на одном из крупнейших военных складов Украины произошел в ночь на 27 сентября. Украинские власти оценили ущерб в 800 миллионов долларов. Военная прокуратура Украины расследует дело как диверсию.
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