Вице-президент США Камала Харрис стала первой в истории страны женщиной, исполнившей обязанности президента. Она получила власть от президента Джо Байдена в пятницу, 19 ноября, на время, пока тот находился под наркозом для прохождения колоноскопии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Президент прошёл ежегодный осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Харрис была исполняющей обязанности главы государства около двух часов.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, стал самым возрастным человеком, вступившим в должность президента США, что вызывает большой интерес к состоянию его здоровья. Политик ранее заявлял, что рассчитывает баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 82 года.