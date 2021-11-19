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Камала Харрис стала первой в истории США женщиной, исполнившей обязанности президента

Вице-президент США Камала Харрис стала первой в истории страны женщиной, исполнившей обязанности президента. Она получила власть от президента Джо Байдена в пятницу, 19 ноября, на время, пока тот находился под наркозом для прохождения колоноскопии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Президент прошёл ежегодный осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Харрис была исполняющей обязанности главы государства около двух часов.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, стал самым возрастным человеком, вступившим в должность президента США, что вызывает большой интерес к состоянию его здоровья. Политик ранее заявлял, что рассчитывает баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 82 года.

  • Передача власти Харрис и обратно прошла на следующий день после того, как канал CNN выпустил материал о противоречиях в Белом доме между командами Харрис и Байдена. В материале утверждается, что в окружении вице-президента считают, что её отстраняют от принятия решений. При этом в сюжете CNN говорится, что разногласия между президентами США, вице-президентами и членами их команд обычны для внутренней американской политики.

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