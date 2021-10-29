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Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в сериале "Лондонград"

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Игра в имитацию"

В сериале "Лондонград", который снимет компания HBO, роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году, исполнит британский актёр Бенедикт Камбербэтч . Об этом сообщает Variety.

Сериал основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион". Сценарий напишет Дэвид Скарпа, а режиссером станет обладатель "Оскара" Брайан Фогель, снявший документальный фильм "Икар" о допинговом скандале в российском спорте.

Камбербэтч известен по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си "Шерлок".

  • Александр Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, в начале 2000-х годов эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. В 2006 году он попал в больницу с симптомами радиоактивного отравления и вскоре умер. Специалистам удалось установить, что его гибель стала следствием отравления полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Они как и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.

  • В последние годы произошли ещё по меньшей мере два громких покушения на противников российских властей с использованием химического оружия – на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Официальный Лондон считает, что за этими отравлениями также стояли российские власти.

  • В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Как говорится в решении суда, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей.

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