Канада расширила санкции против России за вторжение в Украину

Власти Канады ввели новые санкции против российских нефтегазовой и химической отраслей, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.

Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования, говорится на сайте МИД Канады.

В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной техники, транспорта и другого оборудования. У канадских компаний есть 60 дней для завершения существующих контрактов.

Из-за ранее введенных Канадой санкций возникли сложности в обслуживании газопровода "Северный поток". "Газпром" объяснили резкое сокращение поставок газа в Европу в июне решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины германской фирмы Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину .

Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.