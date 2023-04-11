Канада ввела новые санкции против России в связи с агрессией в Украине

Правительство Канады во вторник ввело в действие новые санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. На совместной пресс-конференции в Торонто с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил также о новых мерах поддержки Украины.

Канада направит Киеву 21 тысячу единиц стрелкового автоматического оружия, 38 пулемётов и 2,4 миллиона патронов, сообщает Reuters.

Санкции вводятся против 14 граждан России и 34 юридических лиц, среди которых и компании, связанные с ЧВК "Вагнер", отметил Трюдо. Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как это потребуется.

Канадское правительство к настоящему времени оказало помощь Украине на сумму 8 миллиардов канадских долларов. Речь идёт, в частности, о военной и гуманитарной поддержке, а также других видах помощи, поступившей в распоряжение Киева с января 2022 года.

Канада также ввела санкции против девяти компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси. По словам канадского премьера, эти меры должны оказать дополнительное давление на "российских представителей в Беларуси".

Ожидается, что после переговоров в Канаде Шмыгаль направится в Вашингтон.