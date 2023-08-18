Канада ввела санкции против Басманного и Хамовнического судов

Правительство Канады ввело санкции против трёх российских судов - Московского городского и двух районных судов российской столицы, Басманного и Хамовнического. Также в санкционный список внесены 15 физических лиц, главным образом связанных с российской судебной системой. Список опубликован на сайте канадского правительства.

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, санкции стали прямой реакцией на преследования инакомыслящих в России, нарушения прав человека и государственное насилие. Издание Globe and Mail отмечает, что в особенности Басманный суд приобрёл известность из-за большого числа принятых им решений по делам против оппозиционеров и общественных деятелей. Мосгорсуд недавно вынес громкие приговоры, в частности, Алексею Навальному и Владимиру Кара-Мурзе.

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