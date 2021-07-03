Канадский актёр Уильям Шетнер извинился за анонс своей программы на государственном российском канале RT. Анонс был сделан главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Сообщая о начале трансляции программы с участием Шетнера, она заявила, что тот "перешёл на сторону добра". Шетнер ответил, что "не знаком с этой женщиной".

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90-летний Шетнер — исполнитель роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала "Звёздный путь" (Star Trek). Он получил "Эмми" и "Золотой глобус" за роль адвоката Денни Крейна в сериале "Юристы Бостона" (Boston Legal) и играл главную роль в сериале "Ти Джей Хукер" канала ABC, который в начале 90-х транслировался первым каналом в России.

После анонса его научной программы на RT America Шетнер столкнулся с критикой в социальных сетях. Изначально он заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве и в том, что канал финансируется российским правительством. "Это разговорное шоу о сложных вещах: ионных двигателях, антирадиационных щитах и путешествиях на Марс. Это политика только потому что вы хотите сделать это политикой", — написал он.

После долгой дискуссии Шетнер ознакомился с твитом главного редактора RT Маргаритой Симоньян. 1 июля она анонсировала его программу словами "Капитан Кирк перешёл на сторону добра". Этот комментарий показался актёру неуместным. Он пояснил, что его программа не снималась для RT, а была куплена каналом у независимой продюсерской компании.

"Давайте я выскажусь предельно ясно. Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся её слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от её имени". "У актёров нет возможности контролировать, куда продана их программа, если только они не владеют съёмочной компанией", — добавил Шетнер. Канал RT сообщил в соцсетях, что актёра "затравили за то, что он стал их ведущим" .