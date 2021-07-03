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Канадский актёр Ульям Шетнер извинился за анонс своей программы на RT

Ульям Шетнер (справа) защищал свою программу про космос на RT America, но сдался под напором фанатов

Канадский актёр Уильям Шетнер извинился за анонс своей программы на государственном российском канале RT. Анонс был сделан главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Сообщая о начале трансляции программы с участием Шетнера, она заявила, что тот "перешёл на сторону добра". Шетнер ответил, что "не знаком с этой женщиной".

90-летний Шетнер — исполнитель роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала "Звёздный путь" (Star Trek). Он получил "Эмми" и "Золотой глобус" за роль адвоката Денни Крейна в сериале "Юристы Бостона" (Boston Legal) и играл главную роль в сериале "Ти Джей Хукер" канала ABC, который в начале 90-х транслировался первым каналом в России.

После анонса его научной программы на RT America Шетнер столкнулся с критикой в социальных сетях. Изначально он заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве и в том, что канал финансируется российским правительством. "Это разговорное шоу о сложных вещах: ионных двигателях, антирадиационных щитах и путешествиях на Марс. Это политика только потому что вы хотите сделать это политикой", — написал он.

После долгой дискуссии Шетнер ознакомился с твитом главного редактора RT Маргаритой Симоньян. 1 июля она анонсировала его программу словами "Капитан Кирк перешёл на сторону добра". Этот комментарий показался актёру неуместным. Он пояснил, что его программа не снималась для RT, а была куплена каналом у независимой продюсерской компании.

"Давайте я выскажусь предельно ясно. Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся её слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от её имени". "У актёров нет возможности контролировать, куда продана их программа, если только они не владеют съёмочной компанией", — добавил Шетнер. Канал RT сообщил в соцсетях, что актёра "затравили за то, что он стал их ведущим" .

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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