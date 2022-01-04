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Канадский суд присудил $84 млн семьям шести пассажиров сбитого в Иране "Боинга"

На месте крушения "Боинга", архив

Суд в канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана сумму, эквивалентную 84 миллиона долларов США, в пользу семей шести пассажиров сбитого в над Тегераном пассажирского "Боинга" "Украинских авиалиний". Решение было вынесено 31 декабря, однако о нём стало известно только в понедельник, — передаёт канал CBC.

Самолёт с 176 пассажирами и членами экипажа на борту был сбит в июне 2020 года зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции — военизированного формирования, обладающего значительной политической властью в Иране.

Иран настаивал, что самолёт был сбит по ошибке в ожидании авиаудара со стороны США. Специальная следственная группа в Канаде посчитала, что хотя Тегеран и не планировал сбивать самолёт специально, его официальные лица всё равно несут ответственность за случившееся.

Из 176 человек на борту 55 были гражданами Канады, а ещё 30 человек обладали постоянным видом на жительство в стране. В судах находятся ещё несколько аналогичных исков. Между Канадой и Ираном нет дипломатических отношений, представители Тегерана в процессе не участвовали.

Агентство Reuters ранее отмечало, что это может затруднить взыскание денег с Ирана. Адвокат выигравших семей заявил, что рассчитывает, что ей удастся арестовать активы исламской республики в Канаде или за границей.

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