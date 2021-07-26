Кандидата в депутаты от "Яблока" обвинили в неповиновении полиции 

В Москве задержан кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Кирилл Гончаров, на него составлен протокол о неповиновении полиции. Гончаров был доставлен в ОВД по столичному району Дорогомилово. Сообщается, что он пробудет там до суда. Кандидату в депутаты грозит до 15 суток ареста.

Сам Гончаров сообщил, что был задержан полицией вместе с сотрудниками своего штаба и несколькими местными жителями на территории строительной площадки в Дорогомиловском районе, когда они попытались убрать незаконно установленные ограждения.

Ранее кандидат в депутаты вместе с местными жителями неоднократно жаловался в надзорные органы на захват земли под застройку, но ни от прокуратуры, ни от префектуры ответов не получил.