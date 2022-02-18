Канского подростка поставили на учет как "склонного к экстремизму"

Осужденный по делу о прохождении обучения для террористической деятельности 16-летний Никита Уваров из Канска поставлен на учет в СИЗО как "склонный к экстремизму". Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Никита чувствует себя нормально, хочет учиться, изучать историю, язык, литературу, также он написал заявление о допуске к труду", - рассказал Znak.com адвокат Владимир Васин. По словам защитника, постановка на учет является "стандартной процедурой" для осужденных по подобным статьям.
- Первый Восточный окружной военный суд 10 февраля 2022 года признал 16-летнего Никиту Уварова и еще двоих несовершеннолетних виновными по террористическим статьям. Уварова приговорили к пяти годам колонии общего режима, других подростков к условным срокам за содействие следствию. После оглашения приговора Уварова поместили в СИЗО. Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft". Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".
- Находясь в следственном изоляторе, Уваров рассказывал о давлении со стороны сотрудников силовых структур. Обвинение против него строилось на показаниях товарищей и свидетеля, который ранее получил условное наказание.
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