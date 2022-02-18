Канского подростка поставили на учет как "склонного к экстремизму"

Осужденный по делу о прохождении обучения для террористической деятельности 16-летний Никита Уваров из Канска поставлен на учет в СИЗО как "склонный к экстремизму". Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Никита чувствует себя нормально, хочет учиться, изучать историю, язык, литературу, также он написал заявление о допуске к труду", - рассказал Znak.com адвокат Владимир Васин. По словам защитника, постановка на учет является "стандартной процедурой" для осужденных по подобным статьям.