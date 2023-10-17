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Канцлер ФРГ поддержал ответные действия Израиля против ХАМАС

Лидеры Израиля и Германии Биньямин Нетаньяху и Олаф Шольц, 17 октября 2023

Федеральный канцлер Германии стал первым главой иностранного правительства, прилетевшим в Израиль после нападения ХАМАС и начала ответной израильской операции. Олаф Шольц заявил о безграничной солидарности немецкого народа со страной, пострадавшей от масштабной атаки террористической группировки ХАМАС.

"Безопасность Израиля и его граждан - это одна из основополагающих государственных доктрин Германии", - заявил канцлер во вторник, 17 октября, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Шольц напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность Государства Израиль проистекает из Холокоста, обращает внимание "Немецкая волна". Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом при поддержке всех партий бундестага, подчеркнул он. Немецкий канцлер вновь резко осудил нападение террористов ХАМАС и поддержал ответные действия израильтян.

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