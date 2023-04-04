Капитан ФСО бежал из России и рассказал о своей работе на Путина

Капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для президента России Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины. Центр "Досье" во вторник опубликовал интервью с Каракуловым, в котором тот рассказывает подробности о своей работе и принятом решении уехать. "Досье" подчёркивает, что Каракулов - самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России против него возбудили дело о дезертирстве.

Как и почему офицер бежал из России

Капитан Каракулов в интервью рассказал, что главной причиной отъезда стало широкомасштабное вторжение в Украину. По словам бывшего сотрудника ФСО, он "просто не мог находиться на службе у этого президента". Он назвал Путина "военным преступником" и сказал, что не счёл возможным более находиться у него на службе.

Каракулов рассказал о подробностях своего бегства. В октябре он был отправлен в командировку в Казахстан. Туда же приехали его жена и ребёнок. Оттуда в последний день командировки Каракулова он с семьёй вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его "хватились" тем же вечером, однако он уже покинул российскую территорию.

Дворец, спецпоезд и карантин

Офицер рассказал ряд подробностей о том, как работает ФСО, назвав эту спецслужбу "очень самостоятельной организацией". Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. "Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме", - утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны будут находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему не известно о том, чтобы президент тяжело болел.

Сам Каракулов не бывал в так называемом дворце Путина под Геленджиком, однако сослался на одного из своих коллег, который часто туда ездит и проверяет связь. Тот подтвердил, что речь идёт об объекте, который использует Путин. Также офицер подтвердил то, что Путин пользуется спецпоездом.

"Ещё у президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка" - рассказал Каракулов. Он также подтвердил, что рабочие кабинеты Путина в Петербурге, Сочи и Ново-Огарёво - совершенно идентичные по интерьеру.

"Два разных человека"

Капитан ФСО охарактеризовал Путина 2009 года и нынешнего президента России как "двух разных людей" по своему поведению. "Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности" - говорит он. Большинство его бывших коллег по ФСО в публичных разговорах, по его словам, поддерживает Путина и войну. Тем не менее, Каракулов обратился и к ним, и к другим российским офицерам с призывом, как он выразился, не исполнять преступных приказов. "Сотрудники ФСО находятся постоянно вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумство" - заявил Каракулов.

Представители российских властей интервью с бывшим сотрудником ФСО пока не комментировали.