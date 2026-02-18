Капитану танкера Marinera предъявлены обвинения в США

Американская федеральная прокуратура предъявила обвинения капитану танкера Marinera (Bella-1) Автандилу Каландадзе. Танкер был задержан американскими военными и береговой охраной у берегов Великобритании по подозрению в нарушении санкций против Ирана после длительного преследования в Атлантическом океане. Об этом говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомилось Радио Свобода.

Каландадзе предъявлены обвинения в подъеме на танкере флага Гайаны, хотя судно не было зарегистрировано в этой стране, в попытке предотвратить его задержание американскими военными, а также в невыполнении требования остановить танкер и допустить на борт для инспекции служащих американской береговой охраны.

Танкер Marinera, известный прежде как Bella-1, в августе 2025 года вышел из Ирана и направился в Венесуэлу. 21 декабря США попытались перехватить судно в Карибском море. В ответ экипаж танкера отключил GPS-трекеры и развернул судно в направлении Атлантического океана.

На четвёртый день преследования судно перерегистрировали на российскую компанию. После этого Кремль призвал США прекратить преследование танкера, направил в США дипломатическую ноту, а потом, по информации СМИ, отправил в Северное море подлодку для сопровождения танкера. Несмотря на это, 7 января судно было задержано вблизи побережья Шотландии.

На борту танкера находились 28 человек – 17 граждан Украины, шесть граждан Грузии, три гражданина Индии и два гражданина России. Все они, за исключением Каландадзе и еще одного члена экипажа были отпущены. Жена Каландадзе попыталась оспорить законность его задержания в британском суде, но иск был отклонён.

Танкер Marinera был одним из первых судов, задержанных Соединенными Штатами в рамках кампании по преследованию судов так называемого "теневого флота", перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, являющуюся объектом санкций. На данный момент США задержали восемь танкеров, причастных к транспортировке венесуэльской нефти.