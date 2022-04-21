Здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский парламент, было эвакуировано в среду из-за предупреждения полиции о приближении к городу подозрительного самолёта. Позже выяснилось, что борт вёз команду военных парашютистов на показательные выступления на бейсбольном стадионе "Вашингтон Нэшионалс". Об этом сообщает агентство Associated Press.

Полиция Капитолия предупредила сотрудников Конгресса о потенциальной угрозе в районе половины седьмого вечера. Двухмоторный самолёт "Де-Хэвиленд Канада" поднялся с авиабазы "Эндрюс" в Мэриленде и курсировал рядом с запретной для полётов зоной над комплексами правительственных зданий. Несколько федеральных агентств предупредили об этом заинтересованных чиновников.

Воздушное пространство Вашингтона охраняют патрульные истребители и комплексы противовоздушной обороны, напоминает Associated Press. Однако сообщений о том, что они приведены в готовность не было.

Агентство констатирует, что ситуация продемонстрировала "шокирующий провал коммуникации" между армией, Федеральным управлением гражданской авиацией и полицией. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала инцидент "возмутительной и пугающей ошибкой". Ситуацию изучают в армии, Конгрессе и авиационные чиновники.