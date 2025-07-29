"Капитуляция" или компромисс? Не все в ЕС довольны торговым соглашением с США

Торговой войны между США и ЕС, похоже, удалось избежать. При этом Европейский союз понесёт реальные потери, а трансатлантические отношения останутся непредсказуемыми. Таковы результаты рамочного соглашения о торговле, подписанного 27 июля в Шотландии между Брюсселем и Вашингтоном.

Справедливо было бы отметить, что после заключения договора между двумя крупнейшими экономиками мира, можно вздохнуть с облегчением. Отношения США и ЕС генерируют торговый оборот в размере 1,7 триллиона долларов в год. Американские пошлины в размере 30 процентов на все товары из ЕС, которые должны были вступить в силу 1 августа, сняты с повестки дня. Также не будет введён в действие и пакет ответных мер Брюсселя на сумму 93 миллиарда евро, который планировалось активизировать через неделю после новых американских пошлин.

Всё это заменило подписанное соглашение, но оно, по всей видимости, более выгодно Соединенным Штатам.

Вместо 30-процентных пошлин Брюссель согласился на 15-процентные на большинство товаров – от автомобилей до полупроводников и фармацевтических препаратов. На сталь и алюминий по-прежнему будет взиматься 50-процентная пошлина, хотя предполагается введение системы квот. Это означает, что торговля некоторыми видами стали и алюминиевых изделий может осуществляться по ставкам ниже установленной пошлины.

Кроме этого, Трамп добился согласия на то, что Европейский союз на протяжении следующих трёх лет закупит СПГ и другие виды ископаемого топлива на сумму 750 млрд долларов США, а также инвестирует в экономику Соединенных Штатов 600 млрд долларов. Если учитывать, что ЕС взял на себя обязательство полностью отказаться от импорта российских нефти и газа к концу 2027 года, решение о покупке большого количества американского СПГ с точки зрения Брюсселя имеет смысл даже несмотря на то, что Европейский союз планирует искать альтернативные источники для покупки энергетического сырья – на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Норвегии.

Соединенные Штаты, с другой стороны, в ответ пошли всего лишь на несколько уступок, если таковые вообще были, что вызвало в европейских странах возмущение и обвинения в "капитуляции" и "подчинении". В начале этого месяца ЕС был близок к заключению соглашения о базовой пошлине в размере 10 процентов, что выше среднего показателя в 4,8 процентов, действовавшего до второго президентского срока Дональда Трампа. Но неожиданное решение Белого дома от 12 июля о введении 30-процентной пошлины лишило Брюссель всяких шансов на быстрое и более выгодное соглашение.

В Шотландии Урсула фон дер Ляйен с бледным лицом заявила после прямых переговоров с Трампом, что соглашение "обеспечивает стабильность и предсказуемость". Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказал корреспонденту Радио Свобода, что председатель Еврокомиссии просто сделала "всё возможное в ужасной ситуации, поскольку имела дело с человеком, готовым разбить всё имеющееся в посудной лавке".

В конце концов, Трамп понимал, что у него есть преимущество, что Брюссель не стремится довести ситуацию до необходимости наносить ответный удар.

Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что в Вашингтоне также прекрасно понимали настроения в восточной части Евросоюза, где считают, что раздражение Вашингтона будет иметь "серьёзные последствия". При этом Трамп никогда не угрожал вывести американские войска из этого региона.

Президент США также знал, что ирландцы хотели защитить экспорт фармацевтической продукции, французы – торговлю алкоголем, а немцы – обеспечить для своих автомобилей такой же доступ к американскому рынку, какой был предложен японцам несколькими днями ранее в торговом соглашении между Вашингтоном и Токио. "Он просто понимал наши слабые места", – говорит источник Радио Свобода в ЕС.

То, что написано сейчас на бумаге, можно оценивать как отражение того, какое место для Европы определили Соединенные Штаты – и не только в сфере торговли. На саммите НАТО в Гааге в начале этого года европейские союзники и Канада обязались увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП к 2034 году, а затем пришли к соглашению, что те же страны будут покупать американское оружие для поставок в Украину.

Но если присмотреться к этим сделкам повнимательнее, то в них можно обнаружить лазейки. Что касается военных расходов, то только 3,5 процента ВВП предусмотрены на армию и ее нужды. Остальные средства могут быть потрачены в том числе на гражданские цели, такие как строительство дорог и создание инфраструктуры, что впоследствии может использоваться и военными. Но расходы в 5 процентов ВВП недоступны для многих стран ЕС, признавших, что им будет сложно достичь этой цели.

Что касается идеи покупать американское оружие для отправки в Украину, то она не нова, и, хотя есть готовность это делать, проблема здесь заключается скорее в ограниченных производственных мощностях на данный момент в сочетании с уже перегруженными цепочками поставок.

Помимо этого, в торговом соглашении Брюсселя и Вашингтона предусмотрены значительные исключения и льготы. Стоит напомнить, что это рамочное соглашение, и все важные детали будут прорабатываться в ближайшие недели. США и ЕС уже договорились об обнулении тарифов на свои самолеты, полупроводники, важнейшие сырьевые материалы, а также на некоторые виды продукции химической промышленности и сельского хозяйства. Ожидается, что в этот список добавят и другие товары. Также стоит учесть, что в ближайшие недели усилится лоббирование интересов на обоих берегах Атлантики.