Кара-Мурзу судят за то, что он "изменил траекторию движения"

Оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля полицией в Москве из-за того, что при виде полицейских он "изменил траекторию движения" и попытался скрыться. Об этом сказано в рапорте о задержании, составленном полицейскими, на основании которых был составлен протокол об административном правонарушении. Документ опубликовал адвокат Вадим Прохоров.

"Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт" - говорится в рапорте. По словам адвоката, Кара-Мурзу полиция ждала во дворе его дома и задержала его, как только он вышел из машины.

Владимира Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД "Хамовники", составив протокол о неповиновении полиции. Сегодня дело рассматривает суд, оппозиционеру грозит до 15 суток ареста.

В марте этого года, после вооружённого вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.