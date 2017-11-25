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Фотогалереи

"Архипелаг КАРЛАГ"

Открывшаяся в Караганде выставка "Архипелаг КАРЛАГ" – это дань памяти узникам лагерей Казахстана. Автор идеи создания выставки – профессор Нурлан Дулатбеков, которого поддержали художники Алмагуль Менлибаева, Айнур Саденова и Сырлыбек Бекботаев. Это своего рода показ мультимедийного искусства в новом формате, где представлены пространственные композиции, видеоинсталляции и фотографии. С помощью современного искусства участники проекта "Архипелаг КАРЛАГ" попытались передать свое отношение к репрессиям как трагедии XX века.
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Исследования художников, которые три года изучали материалы и архивные документы, посещали исторические места пребывания репрессированных, вылились в пространственные композиции, видеоинсталляции и фотографии.
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Исследования художников, которые три года изучали материалы и архивные документы, посещали исторические места пребывания репрессированных, вылились в пространственные композиции, видеоинсталляции и фотографии.

В основе инсталляции Алмагуль Менлибаевой под названием &quot;Шанель №5&quot; в окружении лагерных ватников лежат воспоминания одной из узниц АЛЖИРа, которую арестовали прямо в театре, в вечернем наряде, благоухающую ароматом известных французских духов. Эта узница позднее вспоминала, что в лагере несколько заключенных женщин из кремлевской элиты, почуяв знакомый аромат &quot;Шанель №5&quot;, окружили ее и вдыхали остатки именитого парфюма, напомнившего им прежнюю жизнь.
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В основе инсталляции Алмагуль Менлибаевой под названием "Шанель №5" в окружении лагерных ватников лежат воспоминания одной из узниц АЛЖИРа, которую арестовали прямо в театре, в вечернем наряде, благоухающую ароматом известных французских духов. Эта узница позднее вспоминала, что в лагере несколько заключенных женщин из кремлевской элиты, почуяв знакомый аромат "Шанель №5", окружили ее и вдыхали остатки именитого парфюма, напомнившего им прежнюю жизнь.

Интервью с дочерью &quot;врага народа&quot; &ndash; кадр художественно-документального фильма, показанного на выставке как видеоинсталляция Алмагуль Менлибаевой, которая повествует о годах сталинских репрессий как о &quot;страшном конвейере, стирающем память&quot;.
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Интервью с дочерью "врага народа" – кадр художественно-документального фильма, показанного на выставке как видеоинсталляция Алмагуль Менлибаевой, которая повествует о годах сталинских репрессий как о "страшном конвейере, стирающем память".

На показ пригласили журналистку, писательницу, исследовательницу темы репрессий Екатерину Кузнецову.&nbsp; &ndash; Тема Карлага, к сожалению, на сегодня у нас в Караганде не популярна. Не создается исторически объективная картина того, что пережил Казахстан в те страшные 1930-е годы. Поэтому работа, которая ведется университетом &quot;Болашак&quot;, втройне полезна и важна. В эту работу надо включать как можно больше молодежи, потому что без ее участия эта работа теряет свое наполнение. Для понимания прошлого нужно учиться, читать, думать и сомневаться. Я думаю, эта выставка подтолкнет интерес к своим семьям, и вам захочется узнать у еще живых дедушек и бабушек, как они и их семьи оказались в Караганде, &ndash; сказала Екатерина Кузнецова.&nbsp;
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На показ пригласили журналистку, писательницу, исследовательницу темы репрессий Екатерину Кузнецову. 

– Тема Карлага, к сожалению, на сегодня у нас в Караганде не популярна. Не создается исторически объективная картина того, что пережил Казахстан в те страшные 1930-е годы. Поэтому работа, которая ведется университетом "Болашак", втройне полезна и важна. В эту работу надо включать как можно больше молодежи, потому что без ее участия эта работа теряет свое наполнение. Для понимания прошлого нужно учиться, читать, думать и сомневаться. Я думаю, эта выставка подтолкнет интерес к своим семьям, и вам захочется узнать у еще живых дедушек и бабушек, как они и их семьи оказались в Караганде, – сказала Екатерина Кузнецова. 

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