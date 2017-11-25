Открывшаяся в Караганде выставка "Архипелаг КАРЛАГ" – это дань памяти узникам лагерей Казахстана. Автор идеи создания выставки – профессор Нурлан Дулатбеков, которого поддержали художники Алмагуль Менлибаева, Айнур Саденова и Сырлыбек Бекботаев. Это своего рода показ мультимедийного искусства в новом формате, где представлены пространственные композиции, видеоинсталляции и фотографии. С помощью современного искусства участники проекта "Архипелаг КАРЛАГ" попытались передать свое отношение к репрессиям как трагедии XX века.

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