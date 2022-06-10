Карельскую художницу отправили на обследование в психлечебницу

Суд в Петрозаводске направил на психиатрическое обследование руководительницу изостудии Ирину Быстрову, которую обвиняют в призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Соответствующее ходатайство следователя было рассмотрено 9 июня, сообщает Север. Реалии со ссылкой на источник близкий к семье художницы.
В следственном комитете Карелии отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Самой Быстровой запрещено использовать средства связи для общения с посторонними, в том числе и с журналистами: такую меру пресечения избрал для нее суд 24 марта.
По сведениям Север. Реалии, художницу поместят для обследования в психиатрическую клинику, расположенную в поселке Матросы неподалеку от Петрозаводска. Быстрова ухаживает за пожилой матерью-инвалидом, которая в этом случае останется без присмотра.
Ирина Быстрова - первая и пока единственная в Карелии обвиняемая по уголовному делу о дискредитации армии. Ее задержали в Петрозаводске 23 марта. Перед этим квартиру художницы обыскали, изъяв компьютер и телефон. Поводом для уголовного преследования стали антивоенные посты Быстровой во "ВКонтакте".
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела, - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.
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