Картина Кандинского продана на торгах Sotheby’s за рекордную сумму

Картина Василия Кандинского "Вид на Мурнау с церковью II" продана на торгах Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (почти 45 миллионов долларов) — это новый аукционный рекорд для работ художника. Имя покупателя не разглашается.

Кандинский написал полотно в 1910 году а период перехода от фигуративности к абстракции. Работа вошла в серию пейзажей германского города Мурнау. Там художник жил в начале XX века.

"Вид на Мурнау с церковью II" с 1951 года находилась в Музее ван Аббе в нидерландском Эйндховене, но в конце прошлого года полотно вернули наследникам Зигберта и Йоханны Маргарет Штерн, у которых она была изъята нацистами.

Предыдущий аукционный рекорд для работ Кандинского был установлен в 2017 году. Тогда на торгах почти за 42 миллиона долларов была продана "Картина с белыми линиями". Кандинский написал её в 1913 году.