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Картина Кандинского продана на торгах Sotheby’s за рекордную сумму

Полотно Василия Кандинского "Вид на Мурнау с церковью II" 

Картина Василия Кандинского "Вид на Мурнау с церковью II" продана на торгах Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (почти 45 миллионов долларов) — это новый аукционный рекорд для работ художника. Имя покупателя не разглашается.

Кандинский написал полотно в 1910 году а период перехода от фигуративности к абстракции. Работа вошла в серию пейзажей германского города Мурнау. Там художник жил в начале XX века.

"Вид на Мурнау с церковью II" с 1951 года находилась в Музее ван Аббе в нидерландском Эйндховене, но в конце прошлого года полотно вернули наследникам Зигберта и Йоханны Маргарет Штерн, у которых она была изъята нацистами.

Предыдущий аукционный рекорд для работ Кандинского был установлен в 2017 году. Тогда на торгах почти за 42 миллиона долларов была продана "Картина с белыми линиями". Кандинский написал её в 1913 году.

  • Кандинский родился в Москве в 1866 году. В 1971 году семья переселилась в Одессу, где Кандинский закончил гимназию и получил художественное и музыкальное образование.
  • После революции 1917 года Кандинский среди прочего занимался организацией охраны памятников и созданием Российской академии художественных наук. В 1921 году переехал в Берлин и в 1922 году стал преподавать в архитектурной школе "Баухаус".
  • В 1928 году художник принял немецкое гражданств, но после прихода к власти в 1933 году нацистов переехал в Париж. В 1939 году принял французское гражданство. Умер 13 декабря 1944 года. Похоронен под Парижем.

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