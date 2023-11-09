Картина Пикассо "Женщина с часами" продана за 139 миллионов долларов

Картину испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" (Femme à la montre) продали на аукционе "Сотбис" за 139 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Это второй результат в истории продаж работ художника на аукционе. Изначально картина оценивалась примерно в 120 миллионов долларов.



На картине, написанной в 1932 году, изображена возлюбленная художника, французская модель Мари-Терез Вальтер, которая вдохновила его на создание и других полотен. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда Вальтер было 17 лет.



В 1966 году картину купила у Пабло Пикассо Галерея Бейелер в Базеле. Спустя два года "Женщину с часами" приобрела у галереи в Нью-Йорке известный коллекционер Эмили Фишер Ландау. Больше 50 лет картина висела над камином в её квартире. В марте этого года Эмили Фишер Ландау умерла, а право на продажу 120 работ из её коллекции получил аукционный дом "Сотбис".