Картину Дмитрия Шагина убрали с выставки из-за девиза "Митьков"

Работу художника Дмитрия Шагина, одного из основателей петербургского творческого объединения "Митьки", под названием "День тельняшки" убрали с выставки к 65-летию журнала "Декоративное искусство", которая проходила во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Такое требование выдвинуло руководство музея организаторам мероприятия.
По словам Дмитрия Шагина, картину убрали из-за "политического подтекста". Его администрация музея увидела во фразе, размещённой на полотне художника: "Митьки никого не хотят победить". При этом фраза была придумана ещё в 1984-м году одним из основателей "Митьков" Владимиром Шинкарёвым. С того времени она является девизом творческого объединения.
Как сообщает "Фонтанка", во вторник Шагин лично забрал картину из Москвы и отвёз её обратно в Петербург. В коротком интервью изданию он отметил, что последний раз его работу запрещали в 1986-м году - это был портрет поэта Николая Гумилёва.
- Арт-группа "Митьки" была основана в 1984 году в Ленинграде и объединила вокруг себя десятки независимых художников, поэтов, музыкантов и просто неформальную молодёжь. Долгое время жанр художников-"Митьков" приравнивали к наивной живописи, в лучшем случае называя их творчество "городским фольклором", однако позже работы участников группы вошли в собрания ведущих художественных музеев, в том числе Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.