Картину Дмитрия Шагина убрали с выставки из-за девиза "Митьков"

Работу художника Дмитрия Шагина, одного из основателей петербургского творческого объединения "Митьки", под названием "День тельняшки" убрали с выставки к 65-летию журнала "Декоративное искусство", которая проходила во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Такое требование выдвинуло руководство музея организаторам мероприятия.

По словам Дмитрия Шагина, картину убрали из-за "политического подтекста". Его администрация музея увидела во фразе, размещённой на полотне художника: "Митьки никого не хотят победить". При этом фраза была придумана ещё в 1984-м году одним из основателей "Митьков" Владимиром Шинкарёвым. С того времени она является девизом творческого объединения.

Как сообщает "Фонтанка", во вторник Шагин лично забрал картину из Москвы и отвёз её обратно в Петербург. В коротком интервью изданию он отметил, что последний раз его работу запрещали в 1986-м году - это был портрет поэта Николая Гумилёва.