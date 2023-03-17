Картины петербургской художницы Елены Осиповой проверяют на "фейки"

Антивоенные картины 77-летней жительницы Петербурга Елены Осиповой, которые полиция изъяла из городского офиса партии "Яблоко", проверяют на предмет возбуждения уголовного дела о так называемых фейках про российскую армию. Об этом говорится в ответе прокуратуры Петербурга на запрос депутата городского Заксобрания Александра Шишлова.

В документе сообщается, что было изъято 19 картин, на которых, по мнению полиции, есть "текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации". Полиция начала проверку по этому поводу и назначила психолого-лингвистическую экспертизу. Она закончится в августе 2023 года, - сообщает Север.Реалии.

После доследственной проверки оперативник МВД отказался возбуждать уголовное дело о фейках из-за отсутствия состава преступления. Но прокуратура обжаловала этот отказ, материалы отправили уже в Следственный комитет. Там пока проверку не закончили.

"К сожалению, полиция, втянутая в организованную кем-то провокацию с изъятием картин Елены Осиповой, продолжает попытки "защитить честь мундира", грозя при этом уголовным делом о "фейках", вместо того, чтобы признать допущенные нарушения и вернуть картины", - прокомментировал депутат Александр Шишлов.

Полицейские 1 февраля оцепили офис партии "Яблоко" якобы из-за звонка о минировании здания. Всех, кто находился в офисе, вывели на улицу. Во время визита полиции "яблочники" готовили документы для кандидатов от партии на довыборы в муниципалитеты. В итоге бомбу не нашли, зато забрали картины художницы Осиповой, антивоенная выставка которой открылась накануне в этом же помещении. В протоколе говорилось, что картины изъяли, так как они могут "содержат заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации". Распространение информации, которую власти признают заведомо ложной, может караться по уголовной статье о так называемых фейках - по ней может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Осипова - петербургская художница и активистка, участница многих акций протеста, в том числе против войны в Украине. Выставка 77-летней Осиповой "МИРный арт-протест" открылась 31 января. На ней были представлены её работы, сделанные в разные годы. Среди них плакаты против бомбардировок в Сирии, плакаты времен борьбы петербуржцев за музей в Исаакиевском соборе, а также рисунки пацифистского содержания – Осипова не скрывает, что выступает против военных военных действий России в Украине.

"Яблоко" потребовало возбудить уголовное дело о ложном минировании и вернуть картины, но в возбуждении дела отказали, так как следователь МВД Тихомиров не смог установить личность человека, который сделал ложный звонок. При этом следователь выяснил, с какого именно телефона звонили с сообщением о минировании. Юрист "Яблока" Андрей Чертков подал жалобу на отказ в возбуждении дела, прокуратура её удовлетворила.