"Картофельный Каддафи". Соцсети о посаженном Лукашенко самолёте

За последние полгода новости о репрессиях в отношении белорусских оппозиционеров стали уже привычными. Но то, что произошло в воскресенье 23 мая 2021, всё равно стало шоком фактически для всех - кроме тех, кто это готовил. Самолёт ирландской компании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Беларуси, чтобы арестовать находившегося на его борту бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Юлия Ауг

Охренеть. Просто охренеть. У меня нет слов.

Лукашенко - международный террорист.

UPDATE: Сообщают, что к самолету Ryanair был послан истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. Якобы, для сопровождения, но, по всей видимости, чтобы угрозами заставить развернуть самолет от границы с Литвой и направить его в Минск. Приказ посадить самолет с Протасевичем отдал лично Лукашенко.

Экс-редактор Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту

В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании.

Самолёт проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали.

Перед вылетом он сообщил, что заметил за собой слежку.

В Беларуси Роману грозит смертная казнь. Ранее лукашистский СК потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами, а Протасевича и Путило выдать в Беларусь из Польши. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды.

Лукашенко и ВВС РБ заставили самолёт Ryanair развернуться и сесть в Минске. Это рейдерский захват самолёта!

А террорист всё равно Протасевич

Саша Филипенко

Сегодня Лукашенко стал еще и международным преступником. Ради ареста парня, который ведет блог в телеграме, потерявший связь с действительностью дед отдал приказ поднять в воздух истребитель и перехватить ирландский самолет с иностранными гражданами на борту. При диктатуре пожили — теперь в террористическом государстве поживем..

Много вопросов к компании Ryanair

Андрей Шипилов

Компания Райанэйр принесла публичные извинения пассажирам самолета за "опоздание в Вильнюс". Ни Роман Протасевич, ни обстоятельтства "опоздания" в заявлении упомянуты не были.

У меня теперь не меньше вопросов к Райанэйр, чем было раньше, а больше.

Андрей Мальгин

Это, конечно, хорошо, что литовская прокуратура открыла уголовное дело и начала опрашивать пассажиров. Но мне кажется, первое, что должна сделать литовская прокуратура, это запретить ирландскому экипажу покидать территорию Литвы до выяснения всех обстоятельств этого дела, включая прослушивание переговоров пилотов внутри кабины и их переговоров с диспетчером (или "диспетчером"). Складывается впечатление (надеюсь, ложное), что Ryanair не слишком жаждет прояснять ситуацию.

Кирилл Мартынов

В одной и той же реальности существуют лоукостеры, летающие по Европе за 30 евро, с веселыми молодыми людьми, которые зарабатывают на жизнь чем-нибудь digital, и пожилые военные преступники, вооруженные советскими истребителями МиГ-29, власть которых держится на пыточных тюрьмах.

Обычно удается делать вид, что это два разных мира, и второй заведомо обречен, а еще почти не имеет отношения к нашей повседевности, но не сегодня.

Ренат Давлетгильдеев обращается к журналистам

Друзья, коллеги. Мы писали каждый день о том, что происходит в Беларуси летом и осенью 2020-го. Мы болели, переживали, старались привлекать внимание к тому беcпределу, который творится в этой стране.

Но потом (здесь я, наверное, скорее пишу про себя, не обижайтесь) мы забили. И забыли.

За это время там успели убить, арестовать, уничтожить всех неугодных. А границы допустимого настолько расширились от ежедневного лицезрения ада, что многое превратилось в норму, перестало ужасать. Избили школьника? Так ведь десятый за день. На пять лет арестовали за эфир в ютубе? Вроде уже арестовывали на той неделе.

Сегодня от этого «допустимого» не осталось и сантиметра. И, мне кажется, нам снова пора начать думать о событиях в Беларуси так же, как мы думали о них тогда, летом - просто просыпаясь. Просто зная, что это важно. И что нельзя иначе.

Короче. Ни о чем больше нельзя молчать. Даже если кажется, что это «не наша новость».

Аббас Галлямов считает, что произошедшее с Протасевичем только вдохновит новых белорусских оппозиционеров.



Тот факт, что ради ареста Протасевича Лукашенко готов пуститься во все тяжкие, лучше любых слов говорит о политической значимости фигуры основателя Нехты. И в этом смысле последствия того, что произошло сегодня в небе над Белоруссией, будут отличаться от батькиных ожиданий.

Для политически-амбициозных людей ведь что самое страшное? Что их никто не заметит и они, в конце концов, сгинут в безвестности. А оказаться на авансцене, да ещё в главной роли - это для них мечта, они ради этого и жизнью готовы рискнуть. «На миру и смерть красна», как говорится. В данном случае я не имею в виду героя сегодняшнего дня. Я о тех, кто придёт ему на смену.

В общем, зря Лукашенко думает, что он сейчас всех запугал. Это сработает только с мирным обывателем. А для людей с политическими амбициями происходящее с Протасевичем - это скорее приглашение. Прожить жизнь так, чтобы ради тебя диктатор в воздух боевые самолёты поднимал, - это их голубая мечта.

Сегодня она получила мощную эмоциональную подзарядку.

Ольга Романова

Лукашенко, в сущности, дал ответ на вечный визгливый вопрос: «Да кому вы все нужны?!»

Обсуждается то, что никто теперь не может чувствовать себя в безопасности, даже если он не живет в авторитарной стране.



Наталья Кузнецова

Как с этим всем жить. Происходит то, что представить никто не мог. Как евреи в Германии в 30-х, не дойдёт же до такого...



Андрей Капустин

Итак, мир получил в центре Европы открытый акт воздушного пиратства с использованием ВВС суверенного государства против самолета ЕС.

Осуществленный белорусским диктатором Лукашенко, который вынудил при помощи своих ВВС совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска самолет авиакомпании Ryanair.

Летевшего из одной страны ЕС - Греции в другую страну ЕС - Литву.

После того, как самолет совершил посадку в Минске, бандитами Лукашенко с борта был снят экс-редактор Telegram-канала Nextа, проживающий в Польше гражданин Беларуси Роман Протасевич.

Объявленный за его журналистскую деятельность режимом Лукашенко "экстремистом и террористом", за что ему по местным законам грозит смертная казнь.

То, что принуждение самолета ЕС к посадке в Беларуси проходило под патронатом и по личной команде Лукашенко, не скрывали ни официальные белорусские СМИ, ни пресс-секретарь диктатора.

Отсюда есть пара-тройка вопросов:

Во-первых, насколько безопасным после 23 мая воздушное пространство Беларуси будет восприниматься в ЕС и остальном цивилизованном мире?

Во-вторых, каковы действующие интрукции для пилотов авивкомпании Ryanair в случае возникновения нештатных ситуаций?

[...]

При этом никто уже не может дать гарантию того, что, если завтра Лукашенко снова понадобиться с кеи-то расправиться, он по примеру старшего брата не задействует какой-нибудь Бук?

А чего нет - Путину можно, а государство у них с Лукашенко союзное...

Тимур Олевский

Очень страшно жить, когда в центре Европы образовано террористическое государство с истребителями.

Конечно, пишут и том, как отреагирует на это событие Запад и международные организации.

Сергей Скаткин

То, что Лукашенко провернул с Протасевичем - самый что ни на есть государственный террористический акт. КГБ РБ - террористическая организация. ВВС РБ - обычные пособники террористов.

Теперь логичный и любопытный вопрос: как в этой ситуации поступит IATA? Полёты над территорией, занятой террористами, будут считаться вынужденным риском или их прикроют?

Александр Шмелёв

Единственной нормальной реакцией мира на сегодняшнее безумство белорусского режима должен стать полный запрет на полёт каких-либо самолетов над Беларусью, в Беларусь и из Беларуси. Примерно как после сбитого Боинга все теперь Донбасс облетают.

Для нас, россиян, это будет большой проблемой - поскольку очень во многие точки земли (Украина, Грузия, Турция и т.д.) проще всего как раз через Беларусь летать. Однако ничего не поделать. Если над этой территорией свободно могут летать террористы на истребителях, внезапно атакующие гражданские рейсы - ни о каком комфорте можно уже не думать, безопасность важнее.

Федора Эпштейн

Вызволение Протасевича из Беларуси должно сейчас стать основной мировой задачей. Крайне срочной. Даже глупо обсуждать является ли произошедшее международным терроризмом и является ли Лукашенко террористом.

Это очевидно.

Важно - спасать сейчас человека, которого при помощи террористической операции взяли в плен и скорее всего убьют.

Я напомню: "Наивысшей ценностью является человеческая жизнь".

Обсуждать тут нечего.

Иван Яковина

В белорусской истории сейчас важно одно: как отреагирует Запад. Если никак, то плохи дела - это будет сигнал о том, что цивилизация утратила возможность себя защищать, и варвары будут ее рвать на куски.

Многие считают, что реакция западных лидеров, как обычно, ограничится выражением "глубокой озабоченности".

Виктор Корб

Не поверите, но друг пару месяцев назад рассказал об ужасе, который он испытал, когда ему показалось, что самолёт, которым он возвращался в Литву, может совершить вынужденную посадку в Минске. Да-да, он, как и я, имеет основания опасаться быть задержанным на территории Беларуси по наводке российских подлоохранителей. А сегодня этот гипотетический страх воплотился во всей своей мерзости

И мерзотнее всего на душе даже не от самого по себе очередного подтверждения абсолютной беспредельности Лукашенко и Путина, а от уверенности в том, что и в этот раз им это сойдёт с рук, потому что их «европейские партнёры» вновь выразят озабоченность, погрозят санкциями, но вряд ли решатся на адекватные меры защиты от государственного террора.

Илья Вайцман

Беда даже не в том, что террористический режим Лукашенко совершил акт воздушного пиратства, ложью и угрозой насилия принудив к посадке транзитный воздушный борт ирландской авиакомпании для противозаконного захвата человека. Т.е., конечно, это беда, но чего вы ждали от лжеца и людоеда, кроме лжи и людоедства? Это естественное для него поведение.

Беда в том, что это сойдет ему с рук. Все кончится «глубокой обеспокоенностью» европейской дипломатии, а потом все будет спущено на тормозах, как это сделали с MH17. Если уж 298 убитых проглотили, потрепыхавшись только для понту, то уж одну жертву и вовсе не заметят. Потому что «надо сохранять пространство для диалога», «это нас не касается» и прочие благоглупости в стиле недоброй памяти сэра Чемберлена. У нас слишком маленькая планета для благодушной чемберленовщины. В прошлый раз это кончилось Второй Мировой, в этот раз такой подход приведет к Третьей...

Варламов

Лукашенко демонстративно упивается своей безнаказанностью.

Протесты стихли, Европа выразила глубокую озабоченность, пригрозила санкциями и успокоилась, ни что не мешает беспределу. Если раньше Лукашенко убивал, избивал, пытал и мучал людей внутри страны, то теперь он вышел на международный уровень.

Леонид Волков

Александр Лукашенко — международный террорист.

Вообще, конечно, правильным, законным, соразмерным и адекватным ответом международного сообщества должна бы стать отправка отряда спецназа для доставки усатой гниды в Гаагу. Но времена не те, ограничатся «острой озабоченностью»....

В этом огромная проблема относительно Лукашенко, Путина и прочих безумцев. Весь мир говорит о «красных линиях». И чем больше говорит (и только говорит), тем больше террористы видят, что никаких «красных линий», увы, нет.

Каждый раз, когда они переходят очередную черту и видят «глубокую обеспокоенность», они получают четкий и ясный сигнал: границ нет.

Павел Пряников

Весь день был в хозяйственных делах, только сейчас почитал подробности пиратства Лукашенко и реакцию на это с двух сторон.

Лоялисты, как обычно, радуются любому людоедству. А сетевая интеллигенция, как обычно, простодушна.

Многие ждут, что «Запад сейчас прозреет». Но про Лукашенко Запад всё знает уже больше двадцати лет. Всё это время состарившийся деспот находится формально под «санкциями». И ничего, жив этот заповедник крестьянского злобноватого слабоумия.

Так будет и в этот раз. Для проформы Европа что-то промяукает, и на этом закончится. Писал не раз, что Белоруссия как «серая зона» контрабанды и тёмных делишек удовлетворяет всех. Россия так и будет кормить Белоруссию ежегодно на $8-10 млрд., Запад так и будет «выражать озабоченность». Воевать против деспота никто не будет – даже Второй мир сейчас уже сворачивает войны из-за роста человеческой жизни. Лукашенко так и будет править до гроба, доказывая делом, что все автократии неисправимы и над всеми ними довлеет «историческая колея». Кто хочет новой жизни, уезжает из этих Новых Тёмных веков, кто не хочет – коптит небо «где родился, там и пригодился». Все правила жизни расписаны минимум на пару поколений вперёд.

Не все с этим согласны.

Павел Соболев

попадание снаряда в малайзийский "Боинг" летом 2014-го года заставило "западную цивилизацию" обратить куда более серьезное внимание на российскую агрессию против Украины, чем она обращала до того момента, месяцами отделываясь церемониальными осуждениями, но в действительности изо всех сил стараясь даже не начинать вникать в то, отчего вдруг на постсоветском пространстве актуализировался "пересмотр границ", вылившийся в кровопролитные боевые действия; нарушить свое безразличие в отношении этой агрессии западному сообществу пришлось тогда, когда эта агрессия впервые потребовала жертв вне этого пространства, умертвив значительное количество взрослых и несовершеннолетних - в том числе совсем маленьких - людей, не имевших к постсоветскому пространству никакого отношения, но полетевших над ним из Амстердама в Юго-Восточную Азию. Особенно для голландцев, но и вообще для европейцев с того момента сделалось дурным тоном не видеть разницы между Россией и Украиной и не знать о гибридном нападении первой на вторую; не то чтобы эта внезапная просвещенность стала эту агрессию как-то сдерживать, но, по крайней мере, тон и суть высказываний об этой агрессии со стороны официальных институтов "западного сообщества" стали после этой аварии куда определеннее. Полагаю, что тоже связанный с гражданской авиацией инцидент заставит западное сообщество с еще большей серьезностью осознать, что представляет из себя и Александр Лукашенко, который хоть и не сбивал пассажирского самолета, пролетавшего над его страной, а только лишь его принудительно посадил, чтобы похитить очень злившего его человека, но зато, в отличие от ситуации со случайно расстрелявшим "Боинг" российским "Буком", осуществил принудительную посадку этого самолета вполне осознанно. Лукашенко очень полюбил в последнее время в интервью называть Владимира Путина своим старшим братом; сегодня, впервые прибегнув не к внутренним репрессиям, а - насильственным приземлением пассажирского самолета Афины-Вильнюс - к международному терроризму, Лукашенко словно показал старшему, что "мальчик подрос" и что на него можно рассчитывать, - в известном смысле Лукашенко даже ведет себя поотчаяннее, потому что Путин все-таки посылает к своим врагам киллеров с пистолетами или с ядами, а потом открещивается от своей связи с расправами, а Лукашенко откровенно собирается практически самолично передать ненавистного ему Романа Протасевича своим палачам на казнь. Дмитрий Песков сегодня (это не шутка, а почти точная цитата из его телеинтервью) сказал, что Владимир Путин, заявив о намерении выбивать зубы недругам России, подтвердил константу своего мировоззрения; Александр Лукашенко, сажая самолет Ryanair в Минске и забирая с его борта борца с лукашенковским режимом, словно подгавкивает Пескову, - мол, "И моего! И моего тоже! У меня такое же мировоззрение!"

Виктор Трегубов

Режим Лукашенко окончательно пересёк красную линию: проведя перехват иностранного воздушного судна для задержания собственного оппозиционера, журналиста Романа Протасевича. На родине ему угрожает смертная казнь.



Из этого следует очень много серьёзных выводов.

Первое. Из простого европейского "плохого парня" и последнего диктатора Лукашенко окончательно превратился в картофельного Каддафи. Это уже использование вооруженных сил собственной страны в открыто террористических целях. Такое не прощают.



Второе. Это означает, что пока Лукашенко президент, он полностью закрыл для своей страны каналы взаимодействия не только с цивилизованным, но и с нецивилизонанным миром, оставив исключительно российский вектор. В принципе, это было сделано ещё на прошлых "выборах" в Белоруссии, когда Лукашенко де-факто силой узурпировал власть, просто нарисовав результат выборов и разогнав протесты дубинками.

Третье. Это значит, что Белоруссия ускоренно сателлизируется Россией, а у Украины появляется новый потенциальный фронт, с которым даже Волынь и Галичина уже не будут считаться тылом.

Четвертое. Выясняется, что нужно остерегаться не только ездить в Белоруссию, но и летать над ней. Существенная часть белорусской оппозиции после узурпации власти Лукашенко переселилась в Вильнюс. Теперь им нужно очень тщательно проверять, какими трассами проходят их воздушные пути.

Дмитрий Навоша

Лукашенко удачно прятался за спинами других общепризнанных мировых упырей, подвергая террорру только собственных граждан. Потому и противодействие мира диктатору было лишь на уровне заявлений, санкции – жиденькие.

Но даже к людоедам аппетит приходит во время еды.

Пора и миру уже что-то реальное начинать делать.

***

А нам вообще всем – внятно, подробно и убедительно напоминать, кому можем, что абсолютно каждый день в Беларуси происходят дикости, сопоставимые с этим авиапиратством. Что проблему этого совсем уже Сомали в центре континента игнорировать нельзя.

Только на текущей неделе в Беларуси захватили сразу 15 человек, чтобы уничтожить крупнейшее медиа. Убили в колонии политзаключенного – того самого, что сообщил на волю о желтых бирках, которые нашивают на «политических». Вчера, сегодня и каждый, абсолютно каждый день – пытки и избиения. Даже белорусы уже устали от концентрации и плотности жутких новостей, их «задидосили» объемом террора; а мир об этом толком и не знает (хватает своих забот). Министр иностранных дел Макей, этот колхозный Риббентроп, разошелся до прямых угроз Европе уничтожением гражданского общества в Беларуси. Террорист, взявший миллионы в заложники. Многим ещё только предстоит понять, что в слове «террор» тут нет никакого мелодраматического преувеличения.

На одних европейских политиках свет клином не сошелся. С лукашизмом не разорвали ещё куча других бизнесов и институций. А уже пора бы, например:

1) Условный Siemens, который собирается везти Лукашенко турбины (в Германии, наконец, началось хотя бы обсуждение этой темы).

2) Условный Philip Morris, BAT и другая мировая табачка, которая вольно или не вольно поддерживает лукашенковский контрабандный анклав – а не, например, отзывает у контрабандистов право на бренды.

3) Российские банки, которые сейчас собираются разместить облигации Лукашенко – и даже повтюхивать этот неликвид простым россиянам (которые в отсутствие привычной доходности в депозитах активно пошли на биржу). Чуть позже распишу эту часть подробнее.

Десятки, сотни бизнесов, что давно подписались под принципами ESG, могут быть реально не в курсе.

4, 5 и т.д.) Ну и речь может быть не только бизнесы. Тот же Красный Крест, которым лукашисты давно и нагло прикрываются для своих черных дел (и швейцарскому Красному Кресту давно представлены все доказательства, но тот стыдливо затих). Или тот же глава мирового хоккея Фазель, которого давно и подробно уведомили, что национальной хоккейной федерацией Беларуси управляет соучастник громкого политического убийства; а Фазелю хоть бы хны.

Лучше бы, в общем, не увлекаться нытьем про бездействие политиков, у которых вообще-то есть свои проблемы и свои избиратели. А самим помочь перерезать каналы материальной и моральной подпитки лукашенковского террора. Не так уж и мало в этом плане у диаспор и активистов уже получалось.

Либеральные комментаторы не выбирают слов в адрес Лукашенко

Варя Горностаева

Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь. Может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет.

Лукашенке в августе 67. Значит, догниёт в тюрьме.

Кирилл Шулика

Минобороны Белоруссии подтверждает, что поднимало истребитель, что посадить самолет Ryanair.

Вообще есть вопросы на тему того, почему Лукашенко решил пойти по пути Каддафи. Версия первая, что он в медицинском смысле сошел с ума. Версия вторая, что он все равно уходит, но хочет перед этим расправиться с врагами. Версия третья, он повышает ставки перед переговорами с Путиным, мол, я психический, дайте денег. Версия четвертая, он начинает строить осажденную крепость и просто хочет, чтобы Белоруссия была закрыта для западных авиакомпаний.

Вероятнее всего, тут симбиоз версий один, три и четыре.



Николай Подосокорский

О том, что во главе государства может находиться опасный маньяк, мы знали из художественной литературы и книг по истории. Но вот теперь воочию приходится наблюдать за прогрессирующим безумием белорусского диктатора Лукашенко и его "старшего брата", грезящего идеей выбить кому-нибудь зубы. Оба становятся с каждым месяцем все агрессивнее и опаснее. Для того, чтобы арестовать ненавистного ему оппозиционного блогера Романа Протасевича, Лукашенко и его клика прибегнули к методам террористов. Сперва запустили фейк о заложенной бомбе, а затем и вовсе подняли в воздух истребитель МиГ-29, чтобы самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Вильнюса в Афины, гарантированно приземлился на территории Беларуси.

Этот теракт был организован спецслужбами Беларуси с единственной целью: арестовать находившегося на борту давнего критика Лукашенко - основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и запугать критиков Лукашенко. Как говорится, спасибо, что не взорвали сразу весь самолет.

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta (1,2 млн подписчиков) Роман Протасевич в последнее время редактировал другой оппозиционный канал «Беларусь головного мозга» (255 тыс. подписчиков). Оба канала активно освещали протесты в Беларуси. На родине Протасевича ждут пытки, издевательства, длительный тюремный срок, а, возможно, что и смертная казнь.

Я присоединяюсь к тем, кто требует немедленного освобождения Романа Протасевича и всех белорусских политзаключенных. Лукашенко с этого дня можно смело считать не только государственным преступником, тираном и узурпатором, но и террористом. Вставший на такую скользкую дорожку вполне может закончить как другой диктатор, использовавший террористические методы в политических целях, - Муаммар Каддафи.

Мировая общественность должна осудить произошедшее и принять жесткие меры против диктатуры Лукашенко.

Кирилл Шулика

Вообще самая мерзота в этой истории с самолетом в Минске даже не Лукашенко, а отечественные каловики в телеграм-каналах, которые в качестве демонстрации, видимо, собственной удали поддерживают теракт, совершенным соседским безумным диктатором. Понятно, что они по команде это делают, но всей мерзости оно не отменяет, а только ее добавляет.

Дмитрий Гудков

Сумасшедшие диктаторы не остановятся ни перед чем. Их удаление от власти – вопрос международной безопасности.

А у некоторых есть ещё и «Буки». И ядерное оружие.

Прокремлевские блогеры, наоборот, не сдерживают злорадного ликования.

Егор Холмогоров

Поскольку главная угроза русскому делу в Белоруссии это прозападная aka белоруссизаторская политика Лукашенко, то любое событие сжигающее мосты между Лукашенко и Западом выгодно русским.

Аркадий Кайданов

«В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича»

В молодости рисковать драйвово, весело и прикольно.

В старости – только от отчаяния.

Юный основатель канала NEXTA пошел на риск явно не от отчаяния.

Пошел – и пацану поперло: набежали спонсоры, консультанты, помощники.

Тот случай, когда кажется, что ухватил бога за бороду.

Голова начинает кружиться, а собственное место во времени и пространстве кажется огромным, занятым навсегда и по праву.

Берега напрочь исчезают как ориентир спасительной суши в случае повреждения механизмов и потери управления личным средством передвижения в океане событий.

А когда судно в руках юнги, тот начинает мнить себя капитаном и опытным морским волком.

В общем, NEXTA из информационного канальчика превратился во вдохновителя и организатора грядущих побед белорусского народа на пути избавления от кровавого режима Батьки.

Основатель NEXTЫ уже влегкую раздавал команды, распоряжения и проводил рекогносцировку революционеров на местности.

В итоге – сотни арестованных, пытки, сроки, сломанные судьбы.

Снились ли эти люди Протасевичу по ночам – не убежден.

Сегодня Батька исхитрился и выловил своего врага, как желторотого цыпленка в собственном курятнике.

Теперь по белорусским законам ему грозит смертная казнь. Конечно, его не расстреляют, хотя злопамятный Батька, полагаю, не без удовольствия лично привел бы приговор в исполнение.

Если Протасевич не допускал такого варианта развития событий, он глуп и его тем более нельзя подпускать к манипулированию массами.

Если допускал, ну, что ж, сейчас в его жизни такая вот полоса.

Жалость унижает.

Я его не жалею, но желаю выбраться в обозримом будущем из этого ужасного замеса и стать более ответственным за свои слова и поступки.

Он молодой, если захочет – у него получится.

Сергей Марков

Арестованный в Белоруссии Роман Протасевич не просто журналист. И совсем не демократический журналист, как о нем пишут. Он судя по всему неонацист по взглядам. И должен быть тщательно проверен на причастие к военным преступлениям и к убийству мирных граждан. Во время участия в неонацистском батальоне Азов на Украине. Есть что Протасевичу рассказать следователям.

Сергей Лукьяненко

Прочитал про севший в Белоруссии самолёт, с которого сняли белорусского оппозиционера.

Вспомнил, как в Европе несколько лет назад посадили самолёт президента Боливии - искали Сноудена. Как планировали белорусский самолёт с нашими людьми посадить то ли в Польше, то ли где-то на соседней территории...

Пожал плечами. Какие-то совершенно возвышенные революционеры пошли. Пытаются воевать с государством - и уверены, что государство не станет воевать в ответ? Товарищ Ленин бы очень удивился и долго, заливисто, как он любил, смеялся (хотя царская Россия и была удивительно беззуба, защищая себя от революционеров). Товарищ Сталин просто грустно покачал бы головой и сказал: "Нэ так. Нэ так рэволюции дэлают!"

Нет, ну это просто детский сад и штаны на лямке... Сесть в самолёт и полететь над страной, где ты государственный преступник? При этом видя, что тебя пасут до самой посадки?

Что, серьезно, да?

Руслан Осташко

Основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку (https://focus.ua/.../17a83495...) после сообщения о бомбе на борту. Об угрозе экипажу сообщили диспетчеры из Белоруссии, они же направили самолет в Минск, хотя до Вильнюса было всего 15 минут полета. Чтобы спецоперация прошла без сюрпризов, по поручению Лукашенко для сопровождения в небо был поднят истребитель

Протасевича обвиняют в разжигании вражды или розни, организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка. Некоторые СМИ пишут, что ему за это грозит смертная казнь, другие — что состав тянет "лишь" на 15 лет тюрьмы. Но все будет зависеть от него самого. От того, как запоет на допросах. Судя по истеричной реакции Польши, Прибалтики и ко, мамкин оппозиционер очень много знает

Протасевич будет интересен и российским спецслужбам: канал Nexta в течении долгого времени поддерживал и принимал участие в организации несогласованных акций в России. Видимо и по этой причине о "кровавом тиране Лукашенко" снова запели российские оппозиционеры. Собчак, Яшина и Волков вообще договорились, что посадка самолета для задержания — беспрецедентный акт терроризма. НО!

Во-первых, формально все сделано по инструкции. Белорусы даже завели дело за ложный звонок о минировании

Во-вторых, подобное уже было: в 2013 году Франция и Португалия (по указке понятно кого) вынудили самолет президента Боливии Эво Моралеса сесть в Вене (https://www.bbc.com/.../07/130702_rn_bolivia_plane_vienna). США думали, что этим бортом Сноуден хочет тайно покинуть Россию, но после обыска никакого не нашли

В-третьих, точь-в-точь операцию планировали СБУ (под кураторством понятно кого), когда хотели задержать воевавших в ЛДНР бойцов

Но тогда почему-то никто не кричал про террористов во Франции, Португалии и на Украине. ЭТО ДРУГОЕ? Серьезно?

Поздравляю

белорусские спецслужбы с успешной операцией. И передаю привет всем, кто скрывается за границей от белорусского и российского правосудия. Вы следующие, готовьтесь

Но всех превзошла Маргарита Симоньян

Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии.

Но вот сейчас как-то завидую.

Батька исполнил красиво.

Андрей Кураев

Маргарита Симоньян обличила Лукашенко

Тем самым она опровергла версии случайной драки или бомбы на борту, которая якобы и привела к принудительной посадки самолета в Минске и к аресту летевшего на нем диссидента.

Я согласен с Маргаритой и RT: это спецоперация, совершенная по приказу президента. Остальные квалификации даст суд. Не Минский.

Роман Попков напоминает, что Лукашенко для посадки самолёта не нужны были ничьи приеры - у него уже был собственный опыт.

Вообще-то Лукашенко не в первый раз уже пиратствует на пассажирских авиалиниях.

В январе 2020 года самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом Минск-Мюнхен, внезапно развернулся над территорией Польши, пошел обратно в Беларусь и был посажен в Гродно. На борт поднялись силовики, зачитали ряд фамилий и вывели из салона 6-8 человек. Остальные пассажиры прилетели в Мюнхен с задержкой почти в восемь часов. Происшествие на борту командир воздушного судна объяснил "неполадками".

Потом Лукашенко признал, что приказал вернуть самолет в Беларусь: он охотился за обвиненными в коррупции директорами сахарных заводов.

Но то был белорусский самолет. С другой стороны, Лукашенко дотянулся до него аж в воздушном пространстве ЕС – люди уже над Вроцлавом летели.

Алексей Цветков вспоминает другой эпизод

Если кто забыл, Лукашенко больше 20 лет назад сбил мирный аэростат с экипажем, и ему в целом сошло с рук. Но тогда он мог хотя бы состряпать легенду об охране суверенного воздушного пространства. В этот раз все слишком наглядно, и такая байка не прокатит.

Ликование кремлёвских, а также новость о том, что в Минске, кроме арестованных Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, с самолёта сошли четыре гражданина России, вызывают разговоры о возможном участии России в этой операции.

Леонид Гозман

Захват воздушного судна под угрозой его уничтожения и похищение человека с территории иностранного государства (напомню, что самолет считается территорией того государства, которому принадлежит авиакомпания), словом, то, что сделал Лукашенко, является актом пиратства, стоящим в одном ряду с безобразиями у берегов Сомали. Разница в том, что здесь пиратом выступает человек, хоть и незаконно, но фактически, контролирующий целую страну. И располагает он не крупнокалиберными пулеметами и моторными лодками, как сомалийцы, а военными самолетами и ресурсами целого государства.

Ему очень хотелось захватить человека, которого он считает своим личным врагом. Моральных ограничений у него нет, уважения к закону тоже. Но его не останавливает то, что притормаживает многих бандитов – страх. Он убежден в своей безнаказанности.

Во-первых, он не верит в способность Запада ответить жестко и консолидировано – как и наши начальники, он презирает демократии и убежден, что все рассуждения о правах и процедурах – от слабости. А значит, надо вести себя нагло и они испугаются, предпочтут не связываться. Во-вторых, его, очевидно, поддерживает старший брат. Песков-Захарова пока молчат, но уже выразили свой восторг пропагандисты, а всем же, и Лукашенко тоже, понятно, что они не от себя говорят. Да и как не восторгаться – многие, вообще, считают, что это была совместная акция братских спецслужб.

И теперь не только жизнь Романа Протасевича, но и будущее мира и Европы зависит от того, найдут ли европейцы в себе силы ответить на акт пиратства так, как отвечали на него в прежние времена. С поправкой на время, конечно. Когда-то просто вешали на рее - сейчас, понятно, все должно быть по закону. Пиратам должны быть предоставлены адвокаты, содержать их должны в достойных человека условиях, а смертная казнь в Европе давно отменена. Но если Европа это проглотит, то ее просто не станет. А будет та дикость, которую символизируют сегодня два братских режима.

Андрей Волна

Духу бы у Лукашенко не хватило.

Не он это организовал, мне кажется. Не он. Да и не нужно это ему сейчас.

Возможно вполне, что я ошибаюсь.

Божена Рынска

У меня домработница простая, но умнейшая женщина. Все сердцем чует. И вот она нам говорит:

-- Вы думаете, это Лукашенко придумал? Нет. Это Путин ему подсказал. Чтобы проверить, что за это будет, и если ничего, самому так делать.

Но, участвовала Россия в посадке гражданского самолёта или нет, мало у кого возникают сомнения в том, что Путин будет покрывать Лукашенко, а пострадают от этого в конечном итоге граждане России.

Андрей Лошак

Фэйсбук возмущается очередной выходкой больного на голову ублюдка из "союзного государства". Но давайте не забывать, что единственная страна в Европе, которая поддерживает больного на голову ублюдка, - это Россия. Наш президент обнимается с людоедом и выделяет ему миллиарды долларов, без которых он, возможно, уже сидел бы в изоляторе на Окрестина. К несчастью для беларусов, победа невозможна без смены власти не только в их родной стране, но и в бывшей метрополии. И будущее беларусов напрямую зависит от того, какое будущее выберем мы с вами. Такая вот дополнительная ответственность

Максим Трудолюбов

Удержание власти - затратное дело, а если речь о диктаторе, теряющем поддержку внутри и извне страны, то удержание - совсем затратное дело. Ведь приходится сжигать мосты, рвать связи с миром, жертвовать экономической интеграцией, больше опираться на насилие, на искусственные институты, и меньше на живых граждан.

Меньше поддержки - больше цена. Перестаешь платить - теряешь власть.

В итоге иногда случается, что пребывание одного человека у власти становится главным и самым дорогим мегапроектом в стране. Это случай Венесуэлы, где давно нет ни экономики, ни даже государства, но есть группа людей у власти. К сожалениею, Белоруссия Лукашенко движется в ту же сторону.

Оправдывает ли себя незаконное удержание власти? К сожалению, часто оправдывает - в том смысле, что диктатор покупает себе время. Он, например, отменяет президентские сроки, вносит поправки в конституцию, раздает деньги и полномочия тем, на кого вынужден опираться - силовикам, олигархам, привилегированной интеллигенции, которая отвечает за пиар-сопровождение всего этого.

Кто платит за то, что один человек удерживает власть? К сожалению, сам диктатор может и не расплатиться - например, если продержится на троне/в бункере до смерти. Это как смерть должника, чей долг нельзя списать. Есть разные подсчеты, какая доля диктаторов как заканчивает, но я даже ну будут тут про это - потому что очень часто не они платят (хотя многие плохо заканчивают). Диктаторы вообще играют в эту игру - взять максимум и самому не платить. Платят - граждане и государства-покровители, если такие есть. То есть опять-таки граждане. Как СССР платил за своих подопечных, как США - за своих. Как Россия сейчас покрывает финансовые и моральные долги Лукашенко. Он показывает, что может вообще все, что угодно - Кремль прикроет и заплатит. И за убийства, и сейчас за самолет - заплатит.

Но Кремль - это символ власти. Заплатит не Кремль, а граждане России. Они уже платят - снижением доходов и уровня жизни, изоляцией, замкнутой экономикой, отсутствием иностранных инвестиций, проблемами с частными, утечкой мозгов и капитала, торможением всего. То, что держится на страхе и на государственных деньгах - может работать, да, но много ли вещей хорошо работают на этом топливе? Это может длиться долго, но все должны понимать, кто это время оплачивает. Мы.