Каспаров и Ходорковский признаны "иностранными агентами"

Министерство юстиции России внесло в список "иностранных агентов" оппозиционера, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского.

Они признаны физическими лицами-"иноагентами". Этот реестр начал пополняться недавно, в нём сейчас 7 человек. Ходорковского Минюст РФ связал с Украиной, Каспарова – с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Каспаров и Ходорковский живут за границей. Они активно выступают против Владимира Путина и войны в Украине. Сегодня в Вильнюсе с их участием была создана новая организация российских эмигрантов под названием Российский комитет действия.