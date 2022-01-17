Кассационный суд оставил в силе приговоры по делу "Нового величия" 

Кассационный суд оставил без изменений приговоры осуждённым по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Все их жалобы отклонены.

Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало. Ряд обвиняемых жаловались на пытки во время следствия.

Летом 2020 года всем подсудимым по уголовному делу вынесли обвинительные приговоры. Предполагаемый лидер "Нового величия" Руслан Костыленков получил 6 лет и 9 месяцев колонии, Пётр Карамзин - 6 лет и 3 месяца, Вячеслав Крюков - 6 лет. Марии Дубовик, Анне Павликовой, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву назначили условные сроки от четырех до шести с половиной лет.

Дело ещё одного предполагаемого участника "Нового величия", Павла Ребровского, рассматривалось отдельно, поскольку он пошёл на сделку со следствием и дал показания против других обвиняемых. В результате его приговорили к 2,5 годам колонии, но после того, как он отказался от своих показаний, заявив, что они были даны под давлением - срок заключения был увеличен до шести лет.