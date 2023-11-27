Катар: Пауза в войне ХАМАС и Израиля будет продлена на два дня

Гуманитарная пауза в войне между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, будет продлена ещё на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара, участвующего в переговорах. Представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters продление сделки. Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало. По предыдущей договорённости пауза должна была окончиться в ночь на вторник.

Продление паузы позволит освободить больше граждан Израиля и иностранцев, взятых ХАМАС в заложники в ходе нападения 7 октября. Израиль в качестве ответной меры отпускает из тюрем палестинцев, осуждённых за причастность к терроризму. Кроме того, пауза позволяет доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: еду, воду, медикаменты и топливо.

Израиль не ведёт переговоров с ХАМАС напрямую. Посредниками выступают инстанции Катара, Египта и иногда США.