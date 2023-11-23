Катар: прекращение огня в Газе начнёт действовать утром в пятницу

Режим временного прекращения огня в секторе Газа, о котором в ходе непрямых переговоров договорились Израиль и радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе), начнёт действовать в 7 часов утра по местному времени (8.00 мск) в пятницу 24 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции представитель МИД Катара. Эта страна сыграла роль одного из посредников на переговорах.

О том, что была достигнута договорённость об освобождении части заложников, взятых ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на временное прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в Газу, стало известно накануне. Ожидалось, что соглашение начнёт действовать в четверг, однако его вступление в силу было отложено на сутки.

Освобождение заложников, по словам представителя МИД Катара Маджеда Аль-Ансари, начнётся вечером в пятницу. Тогда будут освобождены 13 человек. По меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, на которые придётся пауза в боевых действиях. Ожидается, что в ответ на освобождение заложников израильские власти освободят по крайней мере часть палестинских женщин и подростков, находящихся в тюрьмах.

Также в МИД Катара подтвердили, что ХАМАС предоставил списки заложников, которые должны быть освобождены. Этот механизм является частью сделки. Как сообщало ранее Times of Israel, Израиль не будет публиковать данные заложников до их освобождения, чтобы не давать семьям ложных надежд, если сделка сорвётся.

Пока будет действовать режим временного прекращения огня, в секторе Газа должны быть прекращены любые боевые действия, израильские военные также должны делать паузы в наблюдении за секторам с воздуха. В сектор должна поступить гуманитарная помощь.

Израильские власти подчёркивают, что речь не идёт о перемирии, и заявляют, что по завершении оговоренного времени прекращения огня боевые действия против ХАМАС продолжатся.