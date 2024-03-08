Катастрофа длиной в два года. Запорожская АЭС в оккупации

На уходящей неделе исполнилось ровно два года с момента оккупации российскими войсками города Энергодар в Запорожской области, а вместе с ним – Запорожской атомной электростанции. Два дня назад генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси впервые с 2022 года приехал в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и пожать ему руку – в то время как западные СМИ публикуют новые свидетельства пыток и жестокого обращения российских солдат с украинскими сотрудниками ЗАЭС. В феврале Гросси в очередной раз побывал на самой Запорожской АЭС, а незадолго до визита в Россию сообщил Совету управляющих МАГАТЭ, что целью этой поездки будут "консультации на высоком уровне в рамках постоянных усилий по обеспечению ядерной безопасности и защищенности в регионе". После визита глава МАГАТЭ написал пост в социальной сети X, сообщив, что "обменялся мнениями" с Путиным о вопросах ядерной безопасности на ЗАЭС. До этого Гросси побывал в Киеве, где назвал ситуацию на станции "хрупкой".

Штурм ЗАЭС начался рано утром 4 марта 2022 с обстрела учебно-тренировочного центра станции. Украина и Россия обвинили в нем друг друга. Во время боев за станцию погибли трое украинских военных. На момент захвата два энергоблока АЭС уже были отключены (это было сделано еще 25 февраля, на следующий день после российского вторжения). После штурма второй и третий блоки были переведены в "холодный режим". В сентябре 2022 года была приостановлена работа всех реакторов станции – первой в мире атомной электростанции (не считая давно не функционирующей Чернобыльской), оказавшейся в зоне боевых действий.

За два года с момента оккупации станция не раз была практически на волоске от катастрофы: из-за обстрелов, повреждения ЛЭП, связывающей ее с энергосистемой, наконец, из-за осушения Днепра после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Сейчас ЗАЭС находится под полным контролем "Росатома", хотя по состоянию на сентябрь 2023 года на станции по-прежнему работали 822 украинских сотрудника. Как рассказывал в сентябре 2023 года глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин, россияне всеми силами пытаются склонить украинский персонал станции к принятию новых реалий. Уже в тот момент, по словам Котина, более 2000 украинских сотрудников ЗАЭС запретили доступ на станцию. Оставшимся запретили использовать средства связи – поэтому общаться с ними украинское начальство может лишь неофициально.

При этом российские оккупационные власти утверждают, что ЗАЭС укомплектована персоналом "на необходимом уровне". Назначенный Россией директор станции утверждает, что может запустить ее в режим выработки электроэнергии, "как только будут созданы соответствующие условия"; МАГАТЭ, напротив, не раз заявляло о недоукомплектованности станции персоналом, предостерегало Россию от ее перезапуска, да и до "соответствующих условий" пока, судя по всему, далеко. 20 февраля линия электропередач, обеспечивающая резервное питание на АЭС, в очередной раз была повреждена при обстреле. Отремонтировать ее украинские специалисты смогли лишь 5 дней спустя: россияне допускали ремонтные бригады на место аварии лишь в короткие промежутки между продолжающимися боевыми действиями.

Во вторник, 6 марта, американский журнал The Atlantic опубликовал статью с воспоминаниями работников ЗАЭС, подвергшихся после ее захвата пыткам и жестокому обращению со стороны российских военных. Житель Энергодара Константин Чебаевский работал на ЗАЭС до августа 2022 года, когда россияне задержали его и посадили в тюрьму, обвинив в сотрудничестве с украинскими властями. В камере, рассчитанной на 4–6 человек, говорит Чебаевский, содержалось до 20 украинских заключенных. Им не давали еды – за исключением той, что могли приносить родственники. Молодого человека пытали, чтобы узнать, с кем он "контактирует" на подконтрольной Украине территории. Пытка называлась "звонок Ленину" (в других источниках о ней пишут как о "звонке Путину"): ток от переделанного полевого телефона пропускался через голову человека, к мочкам ушей которого были прикреплены электроды. "Все темнеет. Все, что вы видите, – это белый свет", – рассказывает Константин Чебаевский. Это пытку над ним проводили снова и снова. Других арестованных, говорит он, заставляли давать интервью российским телеканалам по заранее написанным сценариям с хвалебными оценками России.

С начала российского вторжения Украина не раз обвиняла Россию в том, что там фактически использует ЗАЭС как военный объект, заминировав машинные залы станции и разместив на крышах энергоблоков огневые точки. Наличие мин на территории станции подтверждало и МАГАТЭ. Огневые точки на крыше ЗАЭС, спутниковый снимок, опубликованный в апреле 2023 года Министерством обороны Великобритании:

О том, что российские военные ведут обстрелы украинской территории прямо с территории АЭС, используя ее в качестве "щита", рассказывала в сентябре 2023 года проекту "Новости Приазовья" Украинской службы Радио Свобода и бывшая сотрудница станции. По ее словам, иногда обстреливался и сам Энергодар – чтобы впоследствии обвинить в этих обстрелах Украину. Российские власти категорически отвергают как эти сообщения, так и обвинения в жестоком обращении с украинскими сотрудниками станции.

Украинский "Энергоатом" бьет тревогу еще из-за одной проблемы, которая вскоре может стать для ЗАЭС критичной. На станции истекает срок эксплуатации ядерного топлива, а россияне не могут его перегрузить. "Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к нему, а затем провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует сложных управленческих и технических решений – что делать с выгружаемым топливом. Там люди, которые никогда этого не делали", – написал 6 марта в телеграме глава "Энергоатома" Петр Котин. 24 февраля 2024 года США ввели новые санкции в отношении эксплуатирующей организации Запорожской АЭС и ее генерального директора Олега Романенко, а также ряда дочерних структур "Росатома". 7 апреля Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял очередную резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска с Запорожской АЭС и передать ее под управление украинских властей. "Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Благодарны всем нашим партнерам! Огромное спасибо!" – написал в социальной сети X министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Это уже четвертая подобная резолюция с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Российские власти никак не отреагировали на эту новость, как и на сообщения главы "Энергоатома" о проблемах, которые вскоре могут возникнуть на станции из-за нехватки квалифицированного персонала. "Росатом" не допускает даже теоретической возможности деоккупации АЭС, а российское государственное информагентство ТАСС накануне визита Рафаэля Гросси в Россию опубликовало рутинный фоторепортаж со станции.

До войны Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – снабжала электроэнергией не только Украину, но и Венгрию, Польшу, Беларусь, Молдову, Словакию и Румынию. Сейчас станция остается самым уязвимым ядерным объектом в мире, даже несмотря на то, что непосредственной угрозы катастрофы, казалось бы, удалось избежать. "Эта станция отличается от Чернобыльской АЭС, и конкретный сценарий, приведший к Чернобыльской катастрофе, вряд ли возможен", – говорит эксперт по ядерной безопасности Эдвин Лайман. – Думаю, самым вероятным результатом будет событие, похожее на аварию на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году. Может произойти значительно более низкий уровень загрязнения на многих десятках или сотнях километров, что может повлиять на сельское хозяйство, людям будет трудно вернуться в свои дома на долгое время, это может привести к большим затратам на очистку". Тем временем бежавшим от оккупации сотрудникам ЗАЭС остается только наблюдать за происходящим и вспоминать ужасы первых дней после начала войны.

The Atlantic приводит воспоминания Киры (имя изменено: как и большинство бывших сотрудников ЗАЭС, даже вдалеке от российской оккупации она предпочитает говорить с журналистами лишь на условии анонимности). В ее дом сотрудники ФСБ России ворвались уже спустя почти полгода после захвата станции, в июле 2022 года. Ее, как и Константина Чебаевского, пытали электрическим током и избивали, пытаясь выяснить местонахождение ее мужа, также сотрудника ЗАЭС. "Меня сильно били, повалили на пол. Один из них избил меня каким-то шнуром или тросом. Когда я была на полу, мне сказали: "Сейчас позовем чеченцев, им нравятся такие девушки, как ты". Кира рассказывает, что мужчины набрали номер и она услышала голос на другом конце провода. "В итоге никто не пришел и не изнасиловал меня, но я уже начала думать, как смогу покончить с собой, повесившись на собственных брюках". С 1 марта 2024 года доступ на ЗАЭС был заблокирован еще 120 украинским специалистам, отказавшимся получать российское гражданство и подписывать контракты с "Росатомом". Означает ли это, что остальные украинские сотрудники согласились на такие условия, – неясно. "Часть нового руководства – это бывшие работники "Энергоатома", предавшие Украину, сотрудничая с врагом. Их фамилии неоднократно публиковались в местных телеграм-каналах", – рассказывала "Новостям Приазовья" бывшая сотрудница ЗАЭС, которой удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Против нынешнего главы компании, эксплуатирующей ЗАЭС, Олега Романенко в Украине расследуется уголовное дело по двум статьям: "Нарушение законов и обычаев войны" и "Государственная измена". "Предателем" и "коллаборантом" в "Энергоатоме" называют и нынешнего директора ЗАЭС Юрия Черничука, в прежние времена занимавшего должность главного инженера станции.