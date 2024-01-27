Катастрофа ИЛ-76. Казус Надеждина. Конфискация квартир у «врагов народа» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 4-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с российскими политологами Михаилом Коминым и Леонидом Гозманом, гражданской активисткой Евгенией Чириковой, юристом и адвокатом Иваном Павловым и музыкальным критиком Александром Горбачевым.