Кавказ.Реалии: кортеж Адама Кадырова попал в аварию, он госпитализирован

Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу в Грозном после ДТП. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на два источника, а также оппозиционные паблики.

Один из собеседников Кавказ.Реалии рассказал, что дороги к больнице, в которую был доставлен Кадыров, закрыты.

По данным оппозиционного чеченского движения NIYSO, кортеж Адама Кадырова "передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху".

"В результате машины начали влетать друг в друга, поэтому поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох", – говорится в телеграм-канале движения.

Ранее в телеграм-канале говорилось, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Представитель NIYSO рассказал Кавказ.Реалии, что к ним поступила информация из различных источников, но в точности говорить о состоянии сына главы Чечни они пока не могут.